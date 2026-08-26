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Lavagna: Centro artistico musicale, inaugurazione nuova sede
26 agosto 2026 | 06:24
Da Sefora Firenze, presidente Centro artistico e musicale (Cam)
Il 20 settembre, dalle 16 alle 20, inaugureremo la nuova sede del Cam – Centro Artistico e Musicale di Lavagna, in via Ponte della Maddalena 2.
Sarà un pomeriggio aperto al pubblico, pensato per presentare ufficialmente i nuovi spazi e il progetto del Cam, con momenti musicali, incontro con i docenti e occasioni per conoscere più da vicino le attività della scuola.
Per noi si tratta di un passaggio importante: la nuova sede rappresenta l’inizio di un nuovo percorso dedicato alla musica, alla formazione, alla creatività e alla cultura sul territorio.