Diocesi: l’udienza del Papa conclude il pellegrinaggio dei cresimati

Dall’Ufficio per le Comunicazioni sociali (testo e foto)

Con la partecipazione di questa mattina all’Udienza generale del mercoledì è giunto a compimento l’annuale pellegrinaggio diocesano dei Cresimati a Roma. Al termine dell’Udienza, ospitata nella Basilica di San Pietro, Papa Leone ha salutato il gruppo della Diocesi: «Cari ragazzi – ha detto -, con la cresima avete ricevuto il dono più bello, lo Spirito Santo: non è un tesoro da tenere nascosto, ma una luce che dovete far risplendere ogni giorno.».

Al termine il Santo Padre ha salutato il vescovo Giampio Devasini e tre ragazzi che, sorteggiati dal gruppo e accompagnati da don Stefano Bruzzone, hanno potuto avvicinare personalmente il Pontefice: Jacopo Assandri, Chiara Volpone e Sara Bertolone.

«Un’esperienza bellissima – commenta Chiara, della parrocchia di Sant’Ambrogio in Cornia, nel comune di Moconesi -. Il Papa ha dedicato un piccolo tempo per parlare con ciascuno». «Incontrare il Papa così da vicino non è da tutti – aggiunge Sara, della parrocchia di Santo Stefano del Ponte a Sestri Levante -, è stato davvero qualcosa di unico». «Sicuramente un’emozione molto forte – dice Jacopo, della parrocchia di San Bartolomeo della Ginestra a Sestri Levante -. Mi ha colpito il tempo che il Papa ha voluto dedicare ad ognuno».