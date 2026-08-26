Casarza: la cultura Solferiana arriva in Liguria con #inciamparenellacultura#.

A Casarza Ligure, sotto l egida dell’amministrazione comunale, è stata installata la prima mattonella in Liguria del progetto #inciamparenellacultura#.

L’iniziativa è stata seguita dalla sestrese Monica Schiaffino, ambasciatrice della cultura Solferiana nel mondo: “Un piccolo frammento di terracotta che diventa così – spiega Monica- un nuovo punto della nostra rete culturale fatte di parole, poesia e cultura che escono dai libri e con questa mattonella si estendono”.