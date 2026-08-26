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giovedì 27 agosto|
Casarza: “Dalla Terra allo Spazio”, ultimo appuntamento a Villa Sottanis
Dall’Associazione Culturale “Lo Stregatto”
Si chiude giovedì 27 agosto il ciclo di seminari di divulgazione scientifica organizzati dall’associazione culturale Lo Stregatto – gestore del centro polifunzionale di Villa Sottanis – in collaborazione con il prof. Silvano Tosi e il patrocinio del Comune di Casarza Ligure. Giovedì 27 agosto, alle ore 20:30, il giardino del polo culturale ospiterà l’ultimo incontro per il ciclo “Lo studio del nostro universo. Dai primi istanti, alla nostra Terra e altri mondi”, un’occasione unica per esplorare i misteri del cosmo e della Terra, con particolare riferimento anche al nostro territorio.
Protagonisti della serata saranno il Dott. Leonardo Sangaletti (Università degli Studi di Genova) e il Dott. Giorgio Zambito, che ci guideranno tra le frontiere più affascinanti della fisica matematica e dell’astronomia.
L’appuntamento rappresenta un momento imperdibile per appassionati, curiosi e per chiunque desideri avvicinarsi ai grandi temi della scienza attraverso le parole di chi vive la ricerca in prima linea.
L’incontro si terrà nel giardino di Villa Sottanis (via Annuti 36, Casarza Ligure). In caso di maltempo si svolgerà all’interno.
L’ingresso è libero e gratuito. Vi aspettiamo!
Informazioni sintetiche:
- Evento: “Lo studio del nostro universo. Dai primi istanti, alla nostra Terra e altri mondi”
- Ciclo: Dalla Terra allo Spazio – Ciclo di seminari di divulgazione scientifica
- Quando: Giovedì 27 agosto, ore 20:30
- Dove: Giardino di Villa Sottanis, via Annuti 36, Casarza Ligure
- Ingresso: Libero e gratuito