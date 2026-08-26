Casarza: “Dalla Terra allo Spazio”, ultimo appuntamento a Villa Sottanis

Si chiude giovedì 27 agosto il ciclo di seminari di divulgazione scientifica organizzati dall’associazione culturale Lo Stregatto – gestore del centro polifunzionale di Villa Sottanis – in collaborazione con il prof. Silvano Tosi e il patrocinio del Comune di Casarza Ligure. Giovedì 27 agosto, alle ore 20:30, il giardino del polo culturale ospiterà l’ultimo incontro per il ciclo “Lo studio del nostro universo. Dai primi istanti, alla nostra Terra e altri mondi”, un’occasione unica per esplorare i misteri del cosmo e della Terra, con particolare riferimento anche al nostro territorio.