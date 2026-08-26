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Alle 11 messa solenne celebrata da priore|
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Camogli: festa di San Prospero domenica 30, nell’omonimo convento
26 agosto 2026 | 08:16
La festa di San Prospero verrà celebrata domenica 3o agosto nel monastero che domina Camogli, alle ore 11. Il priore dom Maria Francsco Pepe presiederà la messa in onore di San Prospero; accompagnerà il rito la Schola Cantorum San Prospero diretta da Fabio Lo Presti e Giuseppe Maggiolo.
Foto: dom Francesco Pepe a Monte Uliveto durante la Congregazione olivetana per l’elezione del nuovo abate