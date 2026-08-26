Avegno: Piano di risanamento Amt, rigettate le proposte

Accettata dalla maggioranza la nostra proposta di collaborazione, lunedì 24, la scrivente in qualità di capogruppo, il Sindaco Canevello e il Presidente del Consiglio Olivari si sono riuniti, analizzato i dati e risposto formalmente.

Abbiamo rigettato la proposta di revisione delle corse invernali sia per la linea 776 Calcinara- Recco e viceversa che per la linea 872 Recco- Serro e viceversa. Ad esempio la soppressione della corsa sulla linea 872 delle 11.30 a Serro e delle 15.00 da Recco per Serro produce un buco di 5 ore tra una corsa e l’altra con ovvie ripercussioni negative sull’utenza. Inoltre nel piano di risanamento è previsto un aumento della contribuzione da parte dei Comuni della Città Metropolitana per circa €700 mila, in percentuale a seconda se trattasi di comune costiero, con meno di 3000 abitanti o fuori dalla Città Metropolitana. Il sabato viene assimilato a festivo. Al momento, purtroppo non ci sono margini di attivare corse per le frazioni ad oggi non servite.