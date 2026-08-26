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Avegno: Piano di risanamento Amt, rigettate le proposte
Da Margherita Ceravolo, capogruppo del Gruppo Consigliare “Per Avegno le Persone contano”
A seguito dell’incontro di tutti i Sindaci della Città Metropolitana di Genova del 20 e 21 agosto, i Comuni devono esprimersi entro il 28 agosto sul Piano di Risanamento AMT e sulle proposte di revisione dell’orario invernale 2026/2027.
Data la delicatezza della situazione e le ripercussioni sull’utenza, nel mero interesse della collettività ed in particolare a tutela delle fasce più fragili, nel Consiglio Comunale del 20 agosto, come gruppo consigliare “Per Avegno le Persone contano”, ci siamo resi disponibili a redigere una risposta a seguito di analisi congiunta con la maggioranza.
Accettata dalla maggioranza la nostra proposta di collaborazione, lunedì 24, la scrivente in qualità di capogruppo, il Sindaco Canevello e il Presidente del Consiglio Olivari si sono riuniti, analizzato i dati e risposto formalmente.
Abbiamo rigettato la proposta di revisione delle corse invernali sia per la linea 776 Calcinara- Recco e viceversa che per la linea 872 Recco- Serro e viceversa. Ad esempio la soppressione della corsa sulla linea 872 delle 11.30 a Serro e delle 15.00 da Recco per Serro produce un buco di 5 ore tra una corsa e l’altra con ovvie ripercussioni negative sull’utenza. Inoltre nel piano di risanamento è previsto un aumento della contribuzione da parte dei Comuni della Città Metropolitana per circa €700 mila, in percentuale a seconda se trattasi di comune costiero, con meno di 3000 abitanti o fuori dalla Città Metropolitana. Il sabato viene assimilato a festivo. Al momento, purtroppo non ci sono margini di attivare corse per le frazioni ad oggi non servite.
Un buon sistema di mobilità permette di raggiungere scuole, luoghi di lavoro, servizi nonché muoversi in autonomia e partecipare alla vita sociale, soprattutto per i giovani e anziani. Per il bene della nostra comunità, tutto il Consiglio Comunale quindi maggioranza e minoranza rimangono uniti, collaborativi, attenti e attivi sulla questione AMT al di la delle divergenze che comunque permangono su altre questioni …