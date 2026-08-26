Amt: “Inevitabili tagli e disagi ? Alcune ipotesi per tentare azioni diverse”

Da Associazione MobìGe ODV

La mobilità è una delle principali preoccupazioni dei genovesi, come confermato anche da recenti sondaggi e dalle proteste per i disagi provocati dai tagli al trasporto pubblico. Per questo il Piano di Risanamento di AMT merita una riflessione che vada oltre la sola esigenza, pur condivisibile, di risanare i conti.

AMT è sotto procedura fallimentare, dopo anni di sottofinanziamento statale e di scelte politiche e aziendali che hanno progressivamente indebolito il trasporto pubblico. L’Amministrazione comunale ha scelto di salvare l’azienda, tutelando lavoratori e creditori. Per farlo il Piano prevede però una drastica riduzione del servizio: circa 7 milioni di km annui nel servizio urbano e 5 milioni nell’extraurbano, con quasi 400 dipendenti in meno.

Una riduzione del 15% del servizio non significa un disagio del 15% per gli utenti: migliaia di persone rischiano di rimanere senza un collegamento adeguato. Chi potrà si rivolgerà all’auto o allo scooter, aggravando traffico, congestione, inquinamento e incidentalità. E proprio gli utenti più deboli rischiano di pagare il prezzo maggiore.

Il problema è che si ripropone una strategia già adottata più volte negli ultimi trent’anni: ridurre il servizio per ridurre i costi. Una strategia che non ha impedito ulteriori perdite economiche e ha contribuito alla costante diminuzione degli utenti del trasporto pubblico.

Esiste un’alternativa? La nostra proposta è di non partire dal taglio del servizio, ma dalla riduzione del suo costo attraverso l’aumento della velocità commerciale, oggi di appena 15 km/h. Un autobus più veloce consuma meno, si usura meno e soprattutto richiede meno ore di lavoro per effettuare gli stessi chilometri e mantenere le frequenze.

Secondo valutazioni formulate in passato dai vertici di AMT, ogni km/h recuperato potrebbe generare risparmi per almeno 4 milioni di euro. Portare progressivamente la velocità media verso 18-19 km/h potrebbe quindi liberare risorse significative, consentendo di ridurre i tagli e mantenere un servizio più efficace.

Per questo proponiamo di intervenire rapidamente su tutta la rete, attraverso corsie riservate continue e protette, semafori preferenziali e di precedenza, fermate a penisola, eliminazione della sosta sulle corsie riservate, maggiore capacità dei mezzi sulle linee collinari, salita e discesa da tutte le porte, coincidenze con il servizio ferroviario e una revisione della rete che utilizzi al meglio i nuovi filobus.

Sono possibili anche soluzioni temporanee, come ausiliari del traffico per garantire la priorità ai bus in attesa degli interventi infrastrutturali.

Il Piano stesso riconosce che gli effetti degli interventi previsti dagli Assi di Forza sono ancora incerti e, per prudenza, mantiene nelle proprie previsioni una velocità commerciale sostanzialmente invariata. Proprio per questo occorre una strategia aggiuntiva e immediata.

Non si tratta di eliminare i sacrifici, ma di distribuirli diversamente: meno spazio e comodità per auto e scooter, più efficienza per il trasporto pubblico.