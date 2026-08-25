Sestri: Via Nazionale si riaccende con “Tutti Fuori”, cena, musica e street food

Via Nazionale si prepara a riaccendersi per una serata di festa. Giovedì 27 agosto, a partire dalle ore 19, torna infatti “Tutti Fuori”, l’iniziativa che porterà lungo la strada tavoli all’aperto, una cena itinerante, street food e musica dal vivo. Un’occasione per vivere il quartiere in modo diverso, trascorrendo una serata all’aperto tra buon cibo e intrattenimento.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione sono previste alcune modifiche alla viabilità: Via Nazionale sarà chiusa al traffico dalle 16 alle 24 nel tratto interessato dall’evento. Sarà inoltre istituito il divieto di sosta, così come nel parcheggio moto di via Traversaro. Previste modifiche anche ai servizi di trasporto pubblico, mentre per raggiungere le spiagge sarà attiva una navetta gratuita con percorso alternativo. Il servizio partirà dalle 15, con corse ai 15 di ogni ora da piazza Matteotti.