Sestri: guida in stato di ebbrezza, prosegue l’attività di prevenzione e controllo della Polizia

Nel pomeriggio, gli operatori della Polizia Stradale hanno incontrato i cittadini presso uno stabilimento balneare, dove hanno affrontato i temi della sicurezza stradale e, in particolare, hanno richiamato l’attenzione sull’importanza di individuare, prima di una serata, il conducente designato, ossia chi, per una sera, decide di non bere per riaccompagnare a casa tutti.

Successivamente, sono stati effettuati servizi di controllo finalizzati a contrastare la guida in stato di ebbrezza, nel corso dei quali sono stati individuati diversi conducenti designati, ai quali sono stati consegnati biglietti omaggio messi a disposizione dalle discoteche partner dell’iniziativa, tuttavia non sono mancati i casi di persone sorprese alla guida in stato di ebbrezza, tra cui un giovane che ha fatto registrare un tasso alcolemico pari a 2,66 g/l, nei cui confronti sono scattati la denuncia, il ritiro della patente di guida e il sequestro del veicolo.