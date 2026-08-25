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Venerdì 28 alle 18:30|
‘Santa’: la Repubblica di Genova raccontata da Paolo Calcagno
Dall’Associazione “Gente di Liguria”
Venerdì 28 agosto ore 18:30, presso la terrazza del castello cinquecentesco di Santa Margherita Ligure, l’Associazione “Gente di Liguria” organizza la conferenza su “Repubblica di Genova”: uno stato resiliente nell’Europa moderna delle grandi potenze”.
Relazione storica a cura di Paolo Calcagno (Professore ordinario dell’Università di Genova) membro del Laboratorio di storia marittima e medievale e autori di diverse pubblicazioni fra cui “La Repubblica di Genova” (ed. il Mulino, 2026).
Ingresso Libero
Con il patrocinio di Comune di Santa Margherita Ligure, Museo del Mare, Università di Genova – Dafis (Dipartimento di antichità, filosofia e storia), NavLab (centro di ricerca Fernand Braudel).