‘Santa’: in 120 a Villa Durazzo ad applaudire Petruzzelli

Immaginate un uomo alto e magro, ormai vicino ai novant’anni, che al termine dello spettacolo raggiunge il camerino di Pino Petruzzelli. Ha gli occhi lucidi e sente il bisogno di ringraziarlo. Gli racconta di essere per metà milanese e per metà figlio del mondo contadino del Sud. Da ragazzo, nella Milano agiata degli anni Cinquanta, trascorreva le estati con i nonni in campagna: lavorava accanto a loro e ascoltava le storie di un tempo in cui la vita, soprattutto negli anni del dopoguerra, era stata molto più dura di quella che lui conosceva in città.

L’anziano spettatore si è riconosciuto nelle parole ascoltate poco prima. Ha detto a Petruzzelli che quella vita era proprio così, che il suo racconto aveva riaperto una porta rimasta chiusa per decenni e restituito immagini, voci ed emozioni della sua infanzia. Le lacrime sul suo viso rappresentano probabilmente la recensione più autentica di “La Terra degli Ulivi”, il nuovo monologo presentato ieri sera a Santa Margherita Ligure per l’apertura della ventiseiesima edizione di “Tigullio a Teatro”.

Quell’uomo, del resto, non è stato l’unico a commuoversi. I lunghi applausi che hanno accompagnato la conclusione dello spettacolo hanno dimostrato che Petruzzelli ha visto ancora una volta giusto: nella scelta della vicenda, nelle corde da toccare e nella ricostruzione non soltanto storica, ma soprattutto emotiva, di un’Italia contadina che sembra lontana e continua invece ad abitare la memoria di molte famiglie.

Circa 120 persone hanno seguito lo spettacolo sul palco allestito sotto le stelle, tra gli alberi del parco, a fianco di Villa Durazzo. Una fresca e limpida serata estiva, la luce sulla facciata della dimora storica, il pubblico raccolto nel verde e un attore solo sulla scena: pochi elementi, sufficienti a creare uno spazio nel quale passato e presente hanno potuto incontrarsi.

A fare gli onori di casa e a introdurre la serata sono stati Lorenzo Muzzi, amministratore unico di Progetto Santa Margherita Srl, la società comunale che gestisce e valorizza il complesso di Villa Durazzo, e Andrea Turrin, consigliere comunale delegato alla cultura e agli eventi musicali e ai servizi bibliotecari.

La rassegna è ideata e realizzata da Teatro Ipotesi con il sostegno del Comune di Santa Margherita Ligure e la collaborazione di Villa Durazzo. La direzione artistica è di Pino Petruzzelli, mentre il coordinamento è affidato a Paola Piacentini, attrice, produttrice, direttrice artistica e cofondatrice con Petruzzelli del Centro Teatro Ipotesi. La grafica e la xilografia della manifestazione sono di Valentina Biletta.

Il tema scelto quest’anno è “Connessione Natura”. “La Terra degli Ulivi” ne rappresenta un’apertura coerente, perché racconta il rapporto con la terra attraverso chi l’ha lavorata, trasformata e difesa, spesso pagando un prezzo altissimo in termini di fatica, rinunce e incertezza.

Petruzzelli ha scritto ventotto testi teatrali e i suoi spettacoli hanno quasi sempre la forma del monologo. Non si tratta, però, di una voce che rimane uguale a se stessa. Per un’ora l’attore attraversa vite diverse, assume identità, cambia punto di osservazione. La sua recitazione diventa un flusso di memorie appartenute ad altre persone: racconti ascoltati, conservati e infine riportati sul palco.

Sono racconti di racconti. Petruzzelli non si limita a riferire ciò che ha raccolto, ma presta corpo e voce a chi quelle esperienze le ha vissute. In un momento parla in prima persona come uno dei personaggi; poco dopo rievoca ciò che diceva e faceva sua madre e il ricordo si trasforma gradualmente nella voce della donna stessa. Quando l’uomo si sposa, l’attore fa entrare in scena anche la moglie senza che sul palco compaia una seconda interprete. Bastano le sue parole perché il pubblico avverta la presenza della donna, ne colga il carattere e ne condivida speranze e timori.

“La Terra degli Ulivi” racconta una famiglia di contadini pugliesi. La prima parte della vicenda si svolge nel paese d’origine, dentro una società nella quale la campagna non rappresentava una scelta romantica, ma una condizione di vita. La terra richiedeva lavoro continuo e dettava i tempi delle giornate, delle stagioni e spesso dell’intera esistenza.

Poi arriva il trasferimento in Liguria. Marito e moglie raggiungono il Ponente e trovano occupazione nelle coltivazioni dei fiori. È il passaggio da un Sud rurale a un’altra agricoltura, diversa nelle produzioni e nel paesaggio ma ugualmente esigente. La speranza è quella condivisa da tante famiglie italiane: migliorare la propria condizione senza dimenticare ciò che si è lasciato alle spalle.

La coppia tenta quindi di costruire un’attività propria e di trasformarsi in una piccola impresa agricola. Ma lavorare la terra significa dipendere da equilibri fragili. Arrivano le difficoltà economiche, le gelate, i raccolti compromessi e gli imprevisti capaci di cancellare in poche ore mesi di lavoro. Nei momenti più duri interviene quella rete di solidarietà fatta di parenti e compaesani che, nell’Italia dell’emigrazione interna, ha spesso sostituito qualunque altra forma di protezione.

Non c’è retorica nell’evocazione di quel mondo. C’è piuttosto il riconoscimento di una dignità per lungo tempo nascosta dietro espressioni sprezzanti. «Se non studi ti mando a zappare», si diceva ai ragazzi, come se il lavoro nei campi rappresentasse una punizione. Petruzzelli rovescia quella prospettiva e restituisce centralità alle persone che hanno coltivato la terra e permesso agli altri di mangiare, crescere e scegliere una strada diversa.

Lo spettacolo è nato da un lungo lavoro di ricerca sull’agricoltura legata all’olivo. Petruzzelli ha incontrato produttori in Liguria e in Puglia, ma ha esteso il suo percorso alle altre terre del Mediterraneo e a diverse regioni italiane, dalla Sicilia alla Sardegna e fino alla Lombardia. Ha ascoltato chi cura gli alberi, raccoglie le olive e affronta ogni anno il rischio che una grandinata, una gelata o un’altra avversità cancellino un’intera stagione.

L’olivo diventa così simbolo di resistenza e rinascita. Anche dopo essere stato ferito dal fuoco può tornare a germogliare. La sua capacità di ricominciare richiama quella delle persone che attraversano il dolore, le perdite e le sconfitte senza rinunciare alla possibilità di una nuova partenza.

Nel racconto nasce anche un bambino. La coppia vive già in Liguria e quella nascita sembra aggiungere semplicemente un altro passaggio alla storia familiare. Petruzzelli non spiega subito chi sia quel bambino. Lascia che il racconto si concluda e che le luci si spengano.

Soltanto durante gli applausi rivela al pubblico che quel neonato era suo padre. L’uomo e la donna arrivati dalla Puglia e diventati piccoli imprenditori agricoli erano i suoi nonni; le figure alle quali aveva prestato la voce all’inizio dello spettacolo erano i suoi bisnonni.

La rivelazione finale cambia retrospettivamente il significato dell’intero monologo. Quello che fino a quel momento è sembrato il frutto di una ricerca rigorosa nel mondo contadino si rivela anche una discesa nelle radici personali dell’autore. Petruzzelli non aveva soltanto ascoltato le memorie degli altri: aveva ricomposto la propria storia familiare.

Eppure “La Terra degli Ulivi” non rimane una vicenda privata. Il suo valore nasce proprio dalla capacità di trasformare una genealogia individuale in una memoria collettiva. Nella famiglia di Petruzzelli si sono riconosciute le tante famiglie partite dal Sud, quelle che hanno trovato lavoro nelle campagne e nelle coltivazioni liguri, quelle che hanno affrontato gelate, debiti e raccolti perduti contando soprattutto sull’aiuto reciproco.

Questa sera, martedì 25 agosto, “Tigullio a Teatro” prosegue alle 21, sempre a Villa Durazzo e sempre a ingresso libero, con “Zanna Bianca, della natura selvaggia” di Luigi D’Elia, già apprezzato protagonista della rassegna nel 2023.

Attore, autore e narratore, D’Elia porta avanti una delle ricerche teatrali più originali in Italia sul rapporto tra essere umano, paesaggio e natura selvaggia. Lo spettacolo è un omaggio appassionato all’opera di Jack London e segue la crescita del cucciolo di lupo più celebre della letteratura.