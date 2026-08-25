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"Quando non si differenzia, aumentano i costi di conferimento in discarica"|
Recco: più controlli sul conferimento dei rifiuti, 11 i verbali notificati negli ultimi giorni
Dallo staff del sindaco di Recco, Carlo Gandolfo
Proseguono anche ad agosto a Recco i controlli predisposti per contrastare il fenomeno dell’abbandono indiscriminato e dell’errato conferimento dei rifiuti. L’attività di verifica, per sanzionare il mancato rispetto delle regole, nasce dal lavoro svolto in collaborazione tra la Polizia locale e l’ufficio Ambiente del Comune. Negli ultimi giorni, grazie ai controlli mirati, sono stati elevati 11 verbali in quattro aree particolarmente sensibili della città. In via San Rocco sono stati notificati 5 verbali per errato conferimento, mancato rispetto degli orari e deposito irregolare di sfalci; in via Montefiorito sono stati notificati 2 verbali per errato conferimento e deposito di sfalcio; in via Speroni sono stati elevati 3 verbali per errato conferimento e mancato rispetto degli orari; in via della Né, per l’utilizzo del sacco nero non conforme alla normativa vigente, è stato emesso 1 verbale.
Le sanzioni rientrano nel piano di controlli avviato dall’Amministrazione comunale per migliorare la qualità del servizio di raccolta e prevenire comportamenti scorretti che ostacolano il lavoro degli operatori e compromettono il decoro urbano.
“Prendiamo atto che i cittadini di Recco, per la maggior parte, conferiscono in maniera corretta – affermano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore all’Ambiente Edvige Fanin – i controlli sul corretto conferimento dei rifiuti sono indispensabili per garantire ordine, pulizia e rispetto delle regole. Il conferimento errato crea disservizi, aumenta i costi e danneggia l’ambiente. Quando non si differenzia, aumentano i costi di conferimento in discarica, a cui si aggiungono i costi che bisogna sostenere per ripulire e rimettere a posto le aree interessate dagli abbandoni. Questo, alla fine, fa lievitare il costo complessivo del servizio e si ribalta inevitabilmente sulle bollette Tari. Continueremo a vigilare, perché la cura della città passa anche dai comportamenti quotidiani di ciascuno di noi”.
Il sindaco e l’assessore ricordano che il rispetto degli orari, delle modalità di conferimento è fondamentale per assicurare un servizio efficiente e una città più pulita.
Illustrazione: pixabay.com – utilizzabile gratis