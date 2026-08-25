Recco: più controlli sul conferimento dei rifiuti, 11 i verbali notificati negli ultimi giorni

Proseguono anche ad agosto a Recco i controlli predisposti per contrastare il fenomeno dell’abbandono indiscriminato e dell’errato conferimento dei rifiuti. L’attività di verifica, per sanzionare il mancato rispetto delle regole, nasce dal lavoro svolto in collaborazione tra la Polizia locale e l’ufficio Ambiente del Comune. Negli ultimi giorni, grazie ai controlli mirati, sono stati elevati 11 verbali in quattro aree particolarmente sensibili della città. In via San Rocco sono stati notificati 5 verbali per errato conferimento, mancato rispetto degli orari e deposito irregolare di sfalci; in via Montefiorito sono stati notificati 2 verbali per errato conferimento e deposito di sfalcio; in via Speroni sono stati elevati 3 verbali per errato conferimento e mancato rispetto degli orari; in via della Né, per l’utilizzo del sacco nero non conforme alla normativa vigente, è stato emesso 1 verbale.