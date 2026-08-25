Recco: la consegna di un defibrillatore a ricordo di Luciano Fichera

Dagli amici di Luciano Fichera

In occasione dei festeggiamenti della Madonna del Suffragio, sabato 29 agosto, dopo le ore 19, a seguire l’ingresso in Chiesa della cassa della Suffragina, verrà consegnato alla Città di Recco un defibrillatore, dono in ricordo di Luciano Fichera da parte di tutti i suoi amici, di qualunque fede sportiva, quartieristica e politica.

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In ricordo di Luciano

Luciano ci manchi. Eravamo abituati ad incontrarti per Recco, spesso in compagnia di qualche amico a quattro zampe, con te sempre docili come fossero tuoi.

In questi giorni avremmo parlato della trasferta di Cesena, o con indosso la maglietta del tuo quartiere e l’immancabile sacchetta in mano ci avresti chiesto un generoso contributo.

Avremmo discusso, tu con animosa e animata passione, di calcio, di pallanuoto e tanto di politica, fermo e incrollabile nel sostenere le tue idee, anche quelle più “impegnative”.

Ora, i tuoi amici, quelli che non ti hanno mai girato le spalle anche quando sarebbe stato facile, vogliono fare qualcosa per te, restituendoti un poco dell’affetto ricevuto, lasciando con il tuo nome qualcosa per la Città di Recco con cui ti si possa ricordare.

Allora, sabato 29 agosto, dopo l’ingresso in chiesa della Suffragina (a cui tanto di te hai dedicato), doneremo un defibrillatore in tua memoria, che verrà collocato in piazzetta San Martino, vicino al palazzo dove abitavi e dove il 16 maggio ci hai lasciati.

Ciao Lucci. Grazie per aver camminato la nostro fianco. Sempre con noi.