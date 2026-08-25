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Si sistemano anche le luminarie per l'8 settembre|
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Recco: è in corso l’asfaltatura di piazza Matteotti e adiacenze
25 agosto 2026 | 12:06
E’ in corso a Recco la prevista asfaltatura di piazza Matteotti, retrostante il municipio e adibita a posteggio a pagamento. L’intervento viene eseguito, anche nelle adiacenze della piazza, dalla ditta Carbone. I lavori, fino alla stesura della segnaletica orizzontale, comportano una momentanea diminuzione nella disponibilità di parcheggi. Stamattina sull’andamento del traffico ha influito anche l’inizio della sistemazione delle luminarie da parte della ditta Verdina in vista della festività patronale dell’8 Settembre.