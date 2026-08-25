Recco-Camogli: un anno di tempo per trasferire l’alberghiero

A settembre termineranno i lavori nell’ex Istituto Maestre Pie di Recco che diventerà sede dell’Istituto alberghiero Marco Polo di Genova, la cui succursale è oggi ospitata nell’ex Istituto Barsanti. La scuola avrà un anno di tempo per allestire le nuove aule e soprattutto le cucine, la sala ristorante e tutto ciò che occorre ad una scuola alberghiera che diventerà operativa nell’anno scolastico 2027-28.

Lo stesso Comune avrà un anno di tempo per sistemare la strada pedonale che collega la stazione ferroviaria e la scuola. E avviare eventuali sinergie tra realtà turistiche locali e la scuola.