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Le ipotesi di utilizzo dell'ex Barsanti|
Recco-Camogli: un anno di tempo per trasferire l’alberghiero
A settembre termineranno i lavori nell’ex Istituto Maestre Pie di Recco che diventerà sede dell’Istituto alberghiero Marco Polo di Genova, la cui succursale è oggi ospitata nell’ex Istituto Barsanti. La scuola avrà un anno di tempo per allestire le nuove aule e soprattutto le cucine, la sala ristorante e tutto ciò che occorre ad una scuola alberghiera che diventerà operativa nell’anno scolastico 2027-28.
Lo stesso Comune avrà un anno di tempo per sistemare la strada pedonale che collega la stazione ferroviaria e la scuola. E avviare eventuali sinergie tra realtà turistiche locali e la scuola.
Camogli dovrà decidere come utilizzare la struttura abbandonata dal “Marco Polo” situata all’interno del Parco di Portofino . C’è chi è convinto di trasferirvi le scuole oggi ospitate nel palazzo comunale e in un edificio adiacente, ma la limitata carreggiata non consentirebbe ai genitori di accompagnare o riprendere i figli a scuola. Un’altra ipotesi è di trasformarla in polo culturale nel dotandolo di adeguati locali il Museo marinaro, quello archeologico, eventualmente quello della pesca e la biblioteca che oggi manca di una sala conferenze. L’edificio avrebbe anche spazio per ospitare la sede del futuro Parco nazionale di Portofino.