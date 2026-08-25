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Martedì 25 agosto|
RASSEGNA STAMPA. Tradizioni, mancano i “cristezzanti”
Oggi, martedì 25 agosto, auguri a Patrizia, Tommaso, Gregorio. Mercati settimanali: Bogliasco; Cicagna; Cogorno; Varese Ligure; Zoagli. Proverbi: “Altro è dire, altro è fare”.
LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA
Il Secolo XIX. Tradizioni: mancano i portatori, nasce la cantéra dei cristezzanti. Meteo: allerta gialla per temporali sul Tigullio. Mense scolastiche: piattui caldi, menù vegani, tariffe rodotte. Debiti: in cinque salvati dalla legge anti-suicidi.
Riva Trigoso: strada e chiesa di San Pietro restano chiuse. Sestri Levante: turista derubato delle valige. Chiavari: il Palasport riapre domenica 1 novembre. Chiavari: grave ventenne dopo aggressione. Chiavari: dieci anni fa il terremoto di Arquata.
Rapallo: infortunio sul lavoro nel 2024, indagati sette operai e il datore di lavoro. Santa Margherita: all’Its tre nuovi corsi. Santa Margherita: puliti tombini e caditoie. SantaMargherita: oratorio di San Bernardo in festa. Portofino: via al restyling dei moli.
Camogli: frana al Castellaro, la falesia torna a far paura. Recco: tre nuovi semafori.
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