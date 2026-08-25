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Rapallo, Zoagli, Sestri: domani Bucci incontra i sindaci nei rispettivi Comuni
Da ufficio stampa Regione Liguria
Domani, mercoledì 26 agosto, è in programma una visita istituzionale del presidente della Regione Liguria Marco Bucci nel Tigullio.
Alle ore 9.30 il presidente Bucci incontrerà l’amministrazione comunale di Rapallo presso la sede del municipio (piazza delle Nazioni 4); a seguire, intorno alle 10, presso i bagni Vittoria (via Avenaggi 10) si terrà un incontro aperto ai cittadini.
Alle ore 12.30 il presidente Bucci, insieme all’assessore allo Sviluppo economico Alessio Piana, si sposterà a Zoagli per un incontro con l’amministrazione comunale presso la sede del municipio (piazza XXVII Dicembre 2); a seguire, visita a Cordani Velluti (SS 1, n. 105 – Zoagli) e a Tessitura Artigiana Gaggioli (Via dei Velluti, 1 – Zoagli).
Alle ore 15.30 il presidente Bucci, insieme all’assessore al Turismo Luca Lombardi e all’assessore Piana, incontrerà l’amministrazione comunale di Sestri Levante presso la sede del municipio (piazza Matteotti 3); a seguire, intorno alle 16, è previsto un incontro con le associazioni di categoria del settore turistico e commerciale presso l’ex convento dell’Annunziata, nella Baia del Silenzio.