Rapallo, Zoagli, Sestri: domani Bucci incontra i sindaci nei rispettivi Comuni

Domani, mercoledì 26 agosto, è in programma una visita istituzionale del presidente della Regione Liguria Marco Bucci nel Tigullio.

Alle ore 12.30 il presidente Bucci, insieme all’assessore allo Sviluppo economico Alessio Piana, si sposterà a Zoagli per un incontro con l’amministrazione comunale presso la sede del municipio (piazza XXVII Dicembre 2); a seguire, visita a Cordani Velluti (SS 1, n. 105 – Zoagli) e a Tessitura Artigiana Gaggioli (Via dei Velluti, 1 – Zoagli).

Alle ore 15.30 il presidente Bucci, insieme all’assessore al Turismo Luca Lombardi e all’assessore Piana, incontrerà l’amministrazione comunale di Sestri Levante presso la sede del municipio (piazza Matteotti 3); a seguire, intorno alle 16, è previsto un incontro con le associazioni di categoria del settore turistico e commerciale presso l’ex convento dell’Annunziata, nella Baia del Silenzio.