Rapallo. Premio Bper, successo di candidature: 162 i titoli ai nastri di partenza

Dall’ufficio stampa

Ampia partecipazione per la quinta edizione del Premio Rapallo BPER Banca con 162 titoli candidati, il numero più alto di proposte ricevute dalla nascita del riconoscimento che premia la scrittura al femminile dal 2022. A concorrere sono le opere di narrativa e saggistica delle più importanti case editrici italiane, invitate a proporre un titolo in lingua italiana pubblicato per la prima volta a partire dal 10 settembre 2025.

Un risultato che conferma la crescente attenzione nei confronti del Premio, che si distingue nel panorama dei riconoscimenti letterari italiani per il suo particolare processo di selezione: sono infatti esclusivamente le case editrici, attraverso il loro lavoro di scouting, a poter candidare le opere e le autrici ritenute più significative.

«Per questa V edizione il numero dei libri arrivati in nostra mano per concorrere al Premio Rapallo BPER Banca ha superato ogni previsione oltrepassando i 160 libri. Escluse, fin dal nostro primo bando, le autopubblicazioni e/o simili, vediamo oggi rappresentate in gara tutte, ma proprio tutte, le case editrici più attive sul mercato, diciamo alfabeticamente da Adelphi fino a Sellerio e Treccani. Una vera grande soddisfazione per la nostra giuria composta da Maria Luisa Agnese, Massimo Bernardini, Mauro Bonazzi, Eva Cantarella, Lella Costa, e Nadia Terranova.» – afferma Margherita Rubino, coordinatrice del Premio.

Il Premio Rapallo BPER Banca, promosso dalla Città di Rapallo, con il sostegno di BPER Banca, viene assegnato ogni anno da un’illustre giuria alle migliori scrittrici italiane nelle sezioni ‘Narrativa’ e ‘Costume e Saggistica’. Il Premio conferma ancora una volta l’attenzione e l’impegno della città di Rapallo nella valorizzazione dell’attività letteraria, della capacità innovativa e dell’incidenza nella società delle autrici più autorevoli nel panorama culturale italiano.

Affermatosi tra i maggiori riconoscimenti italiani in ambito letterario, con la partecipazione di case editrici da tutta Italia, negli ultimi anni il Premio è stato assegnato a nomi di primo piano del panorama nazionale ed europeo.

Per il Premio Rapallo BPER Banca le vincitrici, rispettivamente nelle sezioni ‘Narrativa’ e ‘Costume e saggistica’, sono state: nel 2025 Teresa Ciabatti con “Donnaregina” (Mondadori) e Tiziana Lupi con “La tomba di San Pietro” (Minerva); nel 2024 Enrica Ferrara con “Mia madre aveva una Cinquecento gialla” (Fazi Editore) e Daria Bignardi con “Ogni prigione è un’isola” (Mondadori), oltre al Premio Speciale della Giuria ad Adriana Cavarero per la Carriera; nel 2023 Claudia Petrucci con “Il cerchio perfetto” (Sellerio) e Sara De Simone con “Nessuna come lei. Katherine Mansfield e Virginia Woolf. Storia di un’amicizia” (Neri Pozza); nel 2022 Francesca Maccani con “Le donne dell’Acquasanta” (Rizzoli) ed ex aequo Maura Gancitano con “Specchio delle mie brame” (Einaudi) insieme a Bianca Pitzorno con “Donna con libro” (Salani Considerata).

In ambito internazionale la miglior scrittrice europea vincitrice del Premio Europeo Rapallo BPER Banca – dedicato a opere di narrativa pubblicate in un Paese e in una lingua dell’Unione Europea, edite in Italia e tradotte in italiano – verrà annunciata il prossimo ottobre. Nelle precedenti edizioni sono state premiate grandi autrici quali, nel 2025, Annie Ernaux, Nobel per la Letteratura e tra le voci più autorevoli della scena letteraria francese, premiata per l’intera carriera di una scrittrice folgorante e coraggiosa; nel 2024 la scrittrice di culto in Francia e non solo Amélie Nothomb con il romanzo “Psicopompo” (Voland); nel 2023 l’autrice irlandese voce dell’universo femminile Catherine Dunne con il libro “Una buona madre” (Guanda, 2022).

“Il Premio Rapallo BPER Banca rappresenta uno dei momenti più alti della nostra programmazione culturale e un vanto per l’intera comunità. Attraverso questo riconoscimento, Rapallo si conferma una città che non solo ama la cultura, ma che si impegna attivamente nel dare voce e risalto al pensiero femminile in tutte le sue sfumature, dalla narrativa alla saggistica d’inchiesta.

Vedere la nostra città accogliere autrici di calibro internazionale e, allo stesso tempo, coinvolgere le nostre giovani studentesse nella Giuria Popolare, ci rende profondamente orgogliosi. È un ponte tra generazioni e culture diverse che rafforza l’identità di Rapallo come centro di eccellenza letteraria. Invitiamo tutte le case editrici a partecipare a questa nuova edizione che, ne sono certa, saprà regalarci ancora una volta opere di straordinario valore e profondità” – dichiarazione del Sindaco di Rapallo, Elisabetta Ricci.

A guidare la selezione dei titoli candidati al Premio Rapallo BPER Banca è un’autorevole Giuria Tecnica composta da figure di spicco del panorama culturale italiano, da sempre attente alla valorizzazione del pensiero femminile: Maria Luisa Agnese, Mauro Bonazzi, Massimo Bernardini, Eva Cantarella, Lella Costa, Margherita Rubino, Nadia Terranova. Accanto a loro, lo sguardo delle nuove generazioni con una Giuria Popolare al femminile formata da una trentina di studentesse dei licei di Rapallo prossime all’esame di maturità.

La Cerimonia di Premiazione delle vincitrici si terrà sabato 7 novembre a Rapallo.