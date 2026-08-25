Rapallo: “Night on the Beach” chiude col botto; grazie a “Rambo”

Il regista di “Night on the Beach” è Alfredo La Torre, noto come Dj Rambo, che anche anni fa era riuscito a richiamare sul lungomare di Rapallo centinaia di giovani grazie alla scelta dei colleghi chiamati alla consolle e di musica che accomuna tutte le generazioni. La formula è semplice: creare un’atmosfera serena e spensierata dove protagonista è la buona musica e l’obiettivo danzare sul lungomare pedonalizzato per l’occasione. La capacità di Alfredo La Torre è quella di trasformare questa semplice formula in un successo richiamando un pubblico che accomuna tutte le generazioni. L’appuntaqmento è per l’estater 2027; forse passando dalla notte di San Silvestro.