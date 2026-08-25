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Oltre mille i partecipanti|
Rapallo: “Night on the Beach” chiude col botto; grazie a “Rambo”
Ieri a Rapallo terza ed ultima serata di “Night on the Beach”. Una chiusura col botto dopo il successo delle due precedenti date. Centinaia di persone, certamente oltre mille, si sono immerse e alternate nella discoteca a cielo aperto sul lungomare chiuso al traffico, davanti al “Tempietto della Musica”. La gente in vacanza dopo la giornata al mare sente la necessità di spensieratezza, muoversi, divertirsi, ballare ascoltare buona musica, anche seduti al bar gustando un gelato.
Il regista di “Night on the Beach” è Alfredo La Torre, noto come Dj Rambo, che anche anni fa era riuscito a richiamare sul lungomare di Rapallo centinaia di giovani grazie alla scelta dei colleghi chiamati alla consolle e di musica che accomuna tutte le generazioni. La formula è semplice: creare un’atmosfera serena e spensierata dove protagonista è la buona musica e l’obiettivo danzare sul lungomare pedonalizzato per l’occasione. La capacità di Alfredo La Torre è quella di trasformare questa semplice formula in un successo richiamando un pubblico che accomuna tutte le generazioni. L’appuntaqmento è per l’estater 2027; forse passando dalla notte di San Silvestro.