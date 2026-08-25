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Cultura e Spettacolo
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Portofino: Premio Bancarella Sport, i sei finalisti in Piazzetta

25 agosto 2026 | 17:08
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di Comunicato Stampa

Comunicato Stampa

Portofino: Premio Bancarella Sport, i sei finalisti in Piazzetta

Dal Distretto Italia Panathlon International

Premio Bancarella Sport giovedì 27 agosto alle 21, in Piazzetta a Portofino, su iniziativa del Panathlon International Distretto Italia per la
presentazione dei sei libri finalisti della 63 esima edizione in programma a Pontremoli , in piazza della Repubblica a Pontremoli sabato 12 settembre con la proclamazione del vincitore.

I sei autori finalisti protagonisti a Portofino sono : Paolo Bertolucci e Vincenzo Martucci con “La storia del tennis in 50 ritratti” (Gallucci Editore), Marco Pastonesi autore di “Strade nere” (Ediciclo Editore), Claudio Marcello Costa con “La Profezia. Magic Marquez (edizioni del Girasole) , Dan Peterson e Umberto Zapelloni con “La mia Olimpia in 100 storie +1 ( edizioni Minerva) , Claudio Chiappucci e Federico Vergari autori de “I luoghi del Diablo ( edito da LAB DFG), Alberto Cerruti con “Dal vostro inviato” (Ultra Sport edizioni)

Nel corso della serata il presidente del Panathlon International Distretto Italia Giorgio Costa presenterà anche l’annuale premio Bancarella del Panathlon International Distretto Italia giunto alla quinta edizione.

Il Premio Panathlon Bancarella Sport 2026 andrà al libro “La colpa è di chi muore”, di Marco Bellinazzo (Fandango Libri).

Foto: pixabay.com – utilizzabile gratis