Portofino: Premio Bancarella Sport, i sei finalisti in Piazzetta

I sei autori finalisti protagonisti a Portofino sono : Paolo Bertolucci e Vincenzo Martucci con “La storia del tennis in 50 ritratti” (Gallucci Editore), Marco Pastonesi autore di “Strade nere” (Ediciclo Editore), Claudio Marcello Costa con “La Profezia. Magic Marquez (edizioni del Girasole) , Dan Peterson e Umberto Zapelloni con “La mia Olimpia in 100 storie +1 ( edizioni Minerva) , Claudio Chiappucci e Federico Vergari autori de “I luoghi del Diablo ( edito da LAB DFG), Alberto Cerruti con “Dal vostro inviato” (Ultra Sport edizioni)