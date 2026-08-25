Pieve: giovane ferito a seguito incidente lungo la via Aurelia

Ancora un incidente stradale a Pieve Ligure lungo la via Aurelia (Via 25 Aprile). Alle 03:18 un giovane di 25 anni alla guida di un’auto ha subito traumi. Soccorso la medico del 118 e dai militi della Croce Verde di Quarto, la persona, in un primo momento giudicato in codice rosso poi derubricato in giallo, è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Galliera. Presenti i vigili del fuoco di Genova ed i carabinieri della Compagnia di Santa Margherita per ricostruire la dinamica e capire i motivi che hanno determinato l’incidente.