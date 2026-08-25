Levante sotto la pioggia almeno fino al primo pomeriggio, poi attesa variabilità

Tra notte e mattino rapido passaggio instabile, con coinvolgimento maggiore del Centro-Levante, dove saranno possibili temporali di forte intensità accompagnati da fenomeni vorticosi, colpi di vento e grandine di piccole o medie dimensioni; miglioramento a seguire con nuvolosità variabile nel pomeriggio, in attesa di un aumento della nuvolosità in serata associato a deboli e isolati piovaschi sul Savonese: così la previsione di Arpal