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Levante sotto la pioggia almeno fino al primo pomeriggio, poi attesa variabilità

25 agosto 2026 | 08:30
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di Redazione

Redazione

Levante sotto la pioggia almeno fino al primo pomeriggio, poi attesa variabilità

Tra notte e mattino rapido passaggio instabile, con coinvolgimento maggiore del Centro-Levante, dove saranno possibili temporali di forte intensità accompagnati da fenomeni vorticosi, colpi di vento e grandine di piccole o medie dimensioni; miglioramento a seguire con nuvolosità variabile nel pomeriggio, in attesa di un aumento della nuvolosità in serata associato a deboli e isolati piovaschi sul Savonese: così la previsione di Arpal

VENTI: deboli o moderati settentrionali sul Centro-Ponente e variabili a Levante in mattinata, deboli meridionali o orientali con brezze costiere nel pomeriggio-sera

MARE: mosso ovunque tra mattina e pomeriggio, poco mosso a Levante e mosso altrove in serata

SEGNALAZIONI PROTEZIONE CIVILE: alta probabilità di temporali forti e/o organizzati, intensità fino a forti

TEMPERATURE: minime in lieve generale diminuzione, massime in diminuzione

UMIDITÀ: su valori alti