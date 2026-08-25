Temi del giorno:
previsioni arpal
Levante sotto la pioggia almeno fino al primo pomeriggio, poi attesa variabilità
Tra notte e mattino rapido passaggio instabile, con coinvolgimento maggiore del Centro-Levante, dove saranno possibili temporali di forte intensità accompagnati da fenomeni vorticosi, colpi di vento e grandine di piccole o medie dimensioni; miglioramento a seguire con nuvolosità variabile nel pomeriggio, in attesa di un aumento della nuvolosità in serata associato a deboli e isolati piovaschi sul Savonese: così la previsione di Arpal
VENTI: deboli o moderati settentrionali sul Centro-Ponente e variabili a Levante in mattinata, deboli meridionali o orientali con brezze costiere nel pomeriggio-sera
MARE: mosso ovunque tra mattina e pomeriggio, poco mosso a Levante e mosso altrove in serata
SEGNALAZIONI PROTEZIONE CIVILE: alta probabilità di temporali forti e/o organizzati, intensità fino a forti
TEMPERATURE: minime in lieve generale diminuzione, massime in diminuzione
UMIDITÀ: su valori alti