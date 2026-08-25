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Gattorna: Madonna della Guardia, al via quattro giorni di festa

25 agosto 2026 | 14:48
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di Comunicato Stampa

Comunicato Stampa

Gattorna: Madonna della Guardia, al via quattro giorni di festa

Dal Comitato Organizzatore

A Gattorna, in Fontanabuona, da venerdì 28 a lunedì 31 agosto si svolgeranno i festeggiamenti della Madonna della Guardia organizzati dal Quartiere di Bassa Gattorna con fuochi d’artificio domenica alle ore 23.

Tutte le sere ci sarà musica, cucina con specialità gastronomiche e divertimento; è disponibile un ampio parcheggio gratuito.