Framura: ultimo appuntamento con “Nuove Terre”

Dall’ufficio stampa

In scena giovedì 27 agosto «Tirannosauro» di Filippo Quezel. A seguire, l’ultimo Secret Post Show in programma: alla fine dello spettacolo il pubblico presente potrà seguire gli indizi lanciati sui social di Officine Papage per scoprire la misteriosa location di una nuova performance segretissima e riservata.

Giovedì 27 agosto – ore 21.30 FRAMURA – loc. Costa, piazza della Chiesa

TIRANNOSAURO

Uno spettacolo scritto e diretto da Filippo Quezel. Con Elena Antonello, Caterina Benevoli, Filippo Quezel, Luca Galizia, Norman Quaglierini, Laura Serena. Produzione Sardegna Teatro, Teatro Stabile Veneto. Progetto selezionato nell’ambito del bando Maturazione 2022. Lo spettacolo sarà tradotto in inglese con smartglasses e sopratitoli.

Cosa fa l’eroina all’amore? Quanto è tossica la famiglia?

Due persone distanti possono solo scriversi lettere, alcune sono state conservate, altre perdute. Questo scambio epistolare diventa un fossile gigante, uno scheletro ingombrante che riemerge per farsi spolverare e studiare, un tirannosauro con cui “giocare alle risposte” all’interno di una struttura frammentaria e sconclusionata dove le uniche regole sono quelle di una persona piccola che gioca.

Filippo Quezel porta in scena un’indagine sulla famiglia, i suoi ruoli e le sue tossicità che è anche la possibilità di riscrivere le lettere perdute per completare un dialogo analogico in via d’estinzione. Per fare questo si ispira all’artista Andy Kaufman. Spesso menzionato come comico, Kaufman preferiva tuttavia descrivere sé stesso come song and dance man. Una volta disse in un’intervista: “Non sono un comico, non ho mai raccontato una barzelletta. La promessa del comico è che ti farà ridere con lui. La mia unica promessa è che cercherò di intrattenervi nel miglior modo possibile.”