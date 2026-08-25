Entella, Stefano Di Mario rinnova fino al 2030

Arrivato a Chiavari quando era poco più che un ragazzino, Stefano è cresciuto con noi stagione dopo stagione, conquistando spazio, fiducia e un ruolo sempre più importante all’interno della prima squadra.

“Questa maglia, questo gruppo e questa società per me sono molto più di una semplice squadra di calcio. Qui sono cresciuto e qui sto diventando uomo. Devo tanto all’Entella e poter continuare a difendere questi colori è per me un onore e una grande responsabilità.”