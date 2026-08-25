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nota ufficiale|
Entella, Stefano Di Mario rinnova fino al 2030
“Questa maglia, questo gruppo e questa società per me sono molto più di una semplice squadra di calcio. Qui sono cresciuto e qui sto diventando uomo”
Dal sito ufficiale della Virtus Entella
Stefano Di Mario prolunga il suo contratto con l’Entella. Il ragazzo d’oro rinnova fino al 2030 con il club che lo ha lanciato nel calcio dei grandi.
Arrivato a Chiavari quando era poco più che un ragazzino, Stefano è cresciuto con noi stagione dopo stagione, conquistando spazio, fiducia e un ruolo sempre più importante all’interno della prima squadra.
Un percorso costruito giorno dopo giorno, pronto a proseguire insieme.
“Questa maglia, questo gruppo e questa società per me sono molto più di una semplice squadra di calcio. Qui sono cresciuto e qui sto diventando uomo. Devo tanto all’Entella e poter continuare a difendere questi colori è per me un onore e una grande responsabilità.”