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Tra verde e sicurezza|
Chiavari: il nuovo volto dell’incrocio tra corso Buenos Aires e piazza Torriglia
Il nuovo volto di corso Buenos Aires ha preso vita, in particolare per quanto riguarda gli interventi all’incrocio con piazza Torriglia, uno dei punti interessati dall’intervento di riqualificazione del viale Non solo un nuovo assetto della carreggiata, ma una diversa organizzazione dell’incrocio pensata soprattutto per rendere più sicuro il passaggio di pedoni e veicoli. Gli attraversamenti sono stati ripensati e arretrati rispetto all’incrocio, una soluzione che migliora la visibilità e rende più fluidi gli spostamenti.
A cambiare è però anche l’aspetto dell’area. Il verde, le nuove aiuole e le barriere collocate lungo i marciapiedi contribuiscono a disegnare un incrocio diverso, più curato e riconoscibile rispetto al passato. Le ringhiere, in particolare, hanno anche la funzione di indirizzare i pedoni verso gli attraversamenti, evitando passaggi in punti meno sicuri. Un intervento che punta quindi a unire sicurezza e decoro urbano.