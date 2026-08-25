Chiavari: il nuovo volto dell’incrocio tra corso Buenos Aires e piazza Torriglia

Il nuovo volto di corso Buenos Aires ha preso vita, in particolare per quanto riguarda gli interventi all’incrocio con piazza Torriglia, uno dei punti interessati dall’intervento di riqualificazione del viale Non solo un nuovo assetto della carreggiata, ma una diversa organizzazione dell’incrocio pensata soprattutto per rendere più sicuro il passaggio di pedoni e veicoli. Gli attraversamenti sono stati ripensati e arretrati rispetto all’incrocio, una soluzione che migliora la visibilità e rende più fluidi gli spostamenti.