Chiavari: al via il 24 settembre corso di primo livello per sommelier

Dall’ufficio stampa di Ais Liguria (testo e foto)

Con l’arrivo di settembre ritorna puntuale come ogni anno l’appuntamento con i corsi di qualificazione professionale per sommelier di Ais, l’Associazione Italiana Sommelier della Liguria.

Per quanto riguarda la delegazione di Genova, il corso di primo livello prenderà il via martedì 8 settembre 2026 alle ore 20.30 all’Hotel Meliá Genova (via Corsica, 4) con l’open day di presentazione e si svolgerà fino al 22 dicembre 2026, con lezioni in orario serale. L’open day è gratuito con prenotazione obbligatoria. Info: 3472248133.

Per la delegazione Tigullio e Promontorio di Portofino, il corso di primo livello inizierà giovedì 24 settembre 2026 con l’open day gratuito alle ore 20.30 all’Hotel Stella del Mare di Chiavari e le lezioni proseguiranno fino al 28 gennaio 2027, con appuntamenti serali. Info: 3332828303.

Passando alla delegazione di Imperia, le lezioni del corso di primo livello partiranno lunedì 28 settembre 2026 alle ore 20.30 all’Hotel Nazionale Best Western di Sanremo con il consueto open day di presentazione a ingresso gratuito e si concluderanno il 3 dicembre 2026, sempre con orario serale. Info: 3478050740.

Anche per la delegazione di Savona il corso di primo livello prenderà il via lunedì 28 settembre 2026 alle ore 20.30 a Villa Cambiaso (via Torino, 10) con l’open day gratuito e si terrà fino al 25 novembre 2026, sempre in orario serale. Info: 3286917062.

Per la delegazione della Spezia, il corso di primo livello inizierà mercoledì 14 ottobre 2026 a Castelnuovo Magra, al Centro Sociale Polivalente Molicciara (via Carbonara, 32), giorno in cui si terrà l’open day gratuito, per proseguire fino al 24 febbraio 2027, con lezioni serali. Info: 3494454136. Un secondo corso di primo livello partirà poi giovedì 18 febbraio 2027 alle ore 20.30 alla sede Ais della Spezia (via XXIV Maggio 143) e durerà fino a giovedì 27 maggio 2027.

Il corso di primo livello approfondisce gli argomenti di viticoltura, enologia, tecnica della degustazione e del servizio che rappresentano le basi della professionalità del sommelier, a partire dalla corretta temperatura di servizio dei vini fino all’organizzazione e alla gestione della cantina.

«La formazione e l’aggiornamento nel nostro mestiere sono fondamentali e i nostri corsi sono il cuore pulsante dell’associazione – afferma Marco Rezzano, presidente di Ais Liguria – ogni anno dedichiamo alla nostra didattica una grande attenzione e cura. I corsi di primo livello approfondiscono nozioni che rappresentano le basi della professionalità del sommelier».

I corsi per sommelier di Ais Liguria trasformano la passione per il vino in una vera e propria professione e rappresentano una reale opportunità occupazionale: «nelle strutture ricettive liguri c’è sempre bisogno di personale qualificato – continua Rezzano – Il corso da sommelier è sempre più visto dai giovani come un’opportunità di crescita e una possibilità di occupazione futura».

Info e iscrizioni su www.aisliguria.it.