Carasco: “Modifiche a Piazza Umberto I, cittadini e attività sono scontenti”

Dal gruppo di minoranza del comune di carasco

Le recenti modifiche alla viabilità e alla sosta nella zona di Piazza Umberto I a Carasco stanno suscitando forte perplessità e malcontento tra cittadini e attività commerciali della zona.

Come gruppo di minoranza riteniamo doveroso farci portavoce delle numerose segnalazioni che ci stanno arrivando in questi giorni. La sensazione che raccogliamo è quella di una comunità che si è trovata davanti a decisioni già prese, senza aver avuto la possibilità di confrontarsi preventivamente con l’Amministrazione.

In particolare, la nuova organizzazione degli spazi di sosta, modifica concretamente le possibilità di parcheggio e di accesso alla zona. Per chi vive quotidianamente questi spazi, e soprattutto per chi gestisce un’attività commerciale, anche pochi posti auto possono fare una differenza significativa.

Non contestiamo a priori la necessità di intervenire sulla viabilità o di migliorare la sicurezza e la vivibilità della piazza. Quello che contestiamo è il metodo con cui, a nostro avviso, si è arrivati a queste modifiche.

Prima di intervenire su una zona così importante per la vita del paese, riteniamo sarebbe stato opportuno ascoltare cittadini, commercianti e attività presenti nell’area, raccogliendo esigenze, problematiche e proposte alternative in modo da individuare soluzioni maggiormente condivise.

L’Amministrazione ha definito queste modifiche come un “intervento sperimentale”. Proprio per questo riteniamo fondamentale che la sperimentazione non si trasformi in una decisione calata dall’alto, ma diventi un’occasione concreta per ascoltare chi vive quotidianamente la piazza e chi contribuisce alla vita economica e sociale del paese.

Il nostro gruppo continuerà quindi a raccogliere le segnalazioni dei cittadini e delle attività interessate e a portarle nelle sedi istituzionali, affinché il loro punto di vista venga finalmente ascoltato.