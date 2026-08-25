Calcio, il Genoa ha il suo attaccante: ufficiale Milutin Osmaji?

Dal Genoa CFC

Genoa CFC informa di aver raggiunto l’accordo con Preston North End FC per l’acquisizione, a titolo definitivo, dei diritti sportivi dell’attaccante Milutin Osmajić. Nato a Podgorica il 25 luglio 1999, Milutin ha realizzato 9 reti in 26 partite con la Nazionale del Montenegro, scendendo in campo in gare di Nations League e per le qualificazioni ai Mondiali e agli Europei.

Il curriculum professionistico vanta esperienze in Inghilterra, Portogallo, Turchia e Spagna, dove ha assicurato ogni anno una media importante di gol. Nel suo palmarès annovera anche due campionati vinti in Montenegro con la maglia del FK Sutjeska Niksic. Osmajić ha svolto le visite a CDS – La Tua Casa della Salute firmando poi il contratto di durata pluriennale nella sede del club.

Lo Chief of Football del club Diego Lopez: “Milutin porta fisicità, peso offensivo e profondità. Siamo convinti che si inserirà con naturalezza nel nostro parco attaccanti. Arriva al Genoa con forti motivazioni per compiere un ulteriore step nella sua carriera”.