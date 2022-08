Sestri: caditoie e cunette, iniziati gli interventi di pulizia - LevanteNews

Dal comune di Sestri Levante su Facebook

Sono cominciati gli interventi di pulizia di cadotoie e cunette stradali: i primi interventi sono sulle caditoie di via Terzi e via Nazionale.

Per consentire la pulizia delle cunette stradali a Costa Rossa, Cascine e Villa Loto, sono previste alcune chiusure stradali, che vi riportiamo:

– lunedì 29/08/2022 sarà chiuso il tratto Costa Rossa – Cascine (fino alla fine della frazione, alla svolta a sinistra per accedere in strada privata)

orario chiusura: 8.30-12.30 / 13.30 – 17.30

– martedì 30 e mercoledì 31 agosto2 saranno chiusi i tratti Cascine – Strada per la Selva – Villa Loto

orario chiusura: 8.30-12.30 / 13.30 – 17.30