'Santa': venerdì 26 "Artur's Trio" in concerto al molo Rizzo - LevanteNews

Da Giovanna Savino

Venerdì 26 Agosto 2022 ore 21:30 in Santa Margherita Ligure presso il Porto e precisamente in panchina Rizzo, si terrà un concerto di Santa Festival in cui Associazione Musicamica presenta “Artur’s Trio”, formato da Eliana Zunino – voce, Giangi Sainato – chitarra e Stefano Guazzo al sax, che ci propongono “Colors! Emotional Music”Musiche da Chick Corea a Amy Winehouse, da Lauzi a Fossati.

“Le più belle canzoni hanno colori inaspettati ed emozionanti. Colors! è una tavolozza di brani scelti tra i più grandi successi internazionali ed italiani di tutti i tempi, dipinti con arte, energia ed esperienza. Da Chick Corea a Amy Winehouse, da Lauzi a Fossati, a proprie composizioni, la serata di Colors! si propone come un’esperienza unica, capace di trasportare il pubblico in un quadro colorato dalle emozioni che ogni singolo brano suscita in noi.”

L’evento è organizzato in collaborazione con il Comune di Santa Margherita Ligure nell’ambito dei Corsi Internazionali Di Alto Perfezionamento Musicale 2022.

Direzione Artistica Giovanna Savino