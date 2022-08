'Santa': Andrea Bacchetti in concerto, grande successo - LevanteNews

Da RGB Produzioni

Un vero successo l’appuntamento dello scorso mercoledì 24 agosto che ha visto esibirsi Andrea Bacchetti nel concerto dedicato a Bach. Dai preludi alle variazioni Goldberg il Maestro ha eseguito con eleganza e incredibile naturalezza un programma di intensa difficoltà. Con lo stupore del pubblico e l’incantevole location di Villa Durazzo, Bacchetti ha saputo regalare ai presenti grandi emozioni. Non di meno a fine esibizione si è cimentato in un pregevole ed inatteso momento didattico, volendo dare descrizione e spiegazione pratica di quanto aveva eseguito. Con semplicità e passione ha raccontato la musica del compositore tedesco ad un pubblico vario, composto non soltanto da esperti. Ad assistere infatti anche persone digiune di tecnicismi musicali e alcuni studenti che con le partiture in mano hanno seguito gli insegnamenti con curiosità ed interesse. Un’ora e mezza no stop di musica e passione per un concerto indimenticabile organizzato dall’Associazione genovese Musicamica con la direzione artistica di Giovanna Savino, che con questo evento segna un altro centro.

La stessa Giovanna Savino afferma: “Sono estremamente soddisfatta dell’esito di questo concerto. Il Maestro Bacchetti è stato straordinario e il pubblico lo ha accolto con curiosità e stupore rimanendo a bocca aperta. Del resto il programma era molto impegnativo, ma Andrea non si è fermato un attimo dando dimostrazione di un’esecuzione incomparabile e di una profonda preparazione. Bacchetti vive la musica ogni momento della sua vita, è tutto per lui, studia continuamente..e tutto questo si vede e si sente quando le sue dita volano tra i tasti bianchi e neri.”

Disponibile online l’ultimo lavoro discografico del Maestro Andrea Bacchetti, dedicato proprio a Johann Sebastian Bach:

“Das Wohltemperiertes Klavier – Zweiter Tail – BWV 870-893”, pubblicato da Arthaus Musik (Berlino), disponibile sul sito http://www.andreabacchetti.net/

Direzione Artistica a cura di Giovanna Savino. www.giovannasavino.it/musicamica

Musicamica: Associazione Musicale non a scopo di lucro. Nasce nel 2004 con l’obiettivo di divulgare la cultura musicale. Ogni anno organizza centinaia di concerti e festival tra Liguria e fuori regione.

Giovanna Savino: Flautista genovese, Presidente dell’Associazione, vince un concorso indetto dal Comune di Santa Margherita Ligure per “La presentazione del miglior progetto”. Da allora organizza i Corsi Internazionali di Alto Perfezionamento Musicale a Villa Durazzo ora alla XVª edizione abbinati a Santa Festival, rassegna di concerti anch’essa alla XVª edizione.