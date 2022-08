San Colombano: 'Lascito Cuneo, Lagomarsino di fatto estromesso - LevanteNews

Da Claudio Solari, Paola Repetto, Mirco Aste Consiglieri comunali Gruppo consiliare Territorio e Sviluppo Comune di San Colombano Certenoli



Triste epilogo in occasione della 38.ma Expo Fontanabuona Tigullio per il Lascito Cuneo di Calvari il cui direttore è a tutt’oggi lo storico Renato Lagomarsino.

Il Sindaco ha voluto, dopo una lunga fase di lavori interni, utilizzare per due mostre espositive ma senza considerare minimamente chi ne ha sempre curato le iniziative in special modo durante le Expo.

Pertanto Renato Lagomarsino si è trovato costretto ad organizzare altrove molti eventi.

Il museo del Lascito Cuneo e la sala ricordi già da ieri sono rimasti completamente chiusi.

Non crediamo che questo sia l’atteggiamento adatto nei confronti di una persona come Lagomarsino che negli anni ne ha curato la ricerca fondi economici, i lavori, le iniziative di alto livello e successo nonché le aperture.

Il dialogo ed il rispetto devono essere alla base del lavoro per il bene comune altrimenti vanifica e mortifica il lavoro di altri e non migliora il futuro per il territorio.

Il gruppo Territorio e Sviluppo ha presentato una interpellanza al Sindaco Carla Casella che sarà discussa nel prossimo consiglio comunale.