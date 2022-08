Recco: pulizia straordinaria delle strade in vista dell'8 Settembre - LevanteNews

Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo

L’Amministrazione comunale di Recco, in collaborazione con Amiu, ditta incaricata dal servizio, ha potenziato il piano di spazzamento e lavaggio di strade e porticati in vista dei festeggiamenti in onore di Nostra Signora del Suffragio, con impiego straordinario di uomini e di mezzi. “Ci stiamo impegnando per rendere la città sempre pulita e accogliente – dicono il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore all’ambiente Edvige Fanin – Recco deve essere pronta a far fronte al massiccio arrivo di ospiti. Non perdiamo comunque l’occasione per sensibilizzare la comunità a non abbandonare i rifiuti ma a conferirli correttamente”. Ulteriori attività di pulizia straordinaria e intensiva sono previste nella notte tra il 7 e l’8 settembre e nella notte tra l’8 e il 9 settembre.

Intanto proseguono i controlli della Polizia Locale per contrastare l’abbandono di rifiuti, il mancato rispetto delle regole su orari di conferimento e della raccolta porta a porta. Gli agenti nelle prime tre settimane di agosto hanno hanno effettuato numerosi controlli notificando 35 verbali.