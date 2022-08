RASSEGNA STAMPA. Covid, a settembre il nuovo vaccino - LevanteNews

Oggi, venerdì 26 agosto, auguri ad Alessandro. Mercati settimanali: Chiavari; Framura; Santa Margherita Ligure. Proverbi: “Chi vive con l’inganno, muore”.

Il Secolo XIX. Covid: a settembre il nuovo vaccino, dosi a ultrafragili e over 80.

Riva Trigoso: Petralia presenta il suo libro. Sestri Levante: progetto Arte alle Casette rosse. Lavagna: precipita sugli scogli, grave una donna. Lavagna: “Corsa contro il tempo per salvare il nostro olio”. Chiavari: depuratore, ora c’è il via libera per la colmata. Chiavari: pista ciclabile, partiti i lavori.

Rapallo: Tigullio Expo in contemporanea con Expo Fontanabuona, ma non c’erano altre date. Rapallo: San Francesco, cantiere infinito, “Vertice per pianificare i lavori”. Santa Margherita Ligure: il ricordo del partigiano “Berto” in Val d’Aveto. Santa Margherita Ligure: studente minorenne minaccia e rapina un giovane turista.

Portofino: un’alleanza per l’ambiente. Portofino: parco Bogetti & C scrivono a ministero, Regione, Anci. Portofino: parata di Vip.

Camogli: le code di balena in Val d’Aosta. Recco: barriere anticinghiali in piazza San Giovanni Bono. Recco: “Ex asilo Maestre Pie gestione da definire”.

Calvari: “La Fontanabuona riparte con l’Expo, ora avanti il progetto tunnel”.