Pallanuoto F/ Europei Master, le avversarie della Pro Recco - LevanteNews

Dalla Pro Recco Nuoto e Pallanuoto

Il conto alla rovescia sta per terminare: lunedì 29 agosto comincia l’Europeo Master della Pro Recco femminile Over 30. La squadra allenata da Francesco Zongoli sarà l’unica italiana in gara al Polo Natatorio di Ostia. L’esordio è previsto alle 17:30 contro le ungheresi del Kerulete. Il giorno seguente sfida contro le irlandesi del Diamonds alle 12:45, mentre il primo settembre le biancocelesti affronteranno Stepp Praha (Repubblica Ceca) sempre alle 12:45. L’ultima partita prima della finale sarà contro le tedesche dell’Essen, venerdì 2 settembre alle 12:45.

Dieci anni dopo il tris di trofei in rosa – Scudetto, Eurolega e Supercoppa Europea – il Club di pallanuoto più titolato al mondo torna ad allargare i propri confini di gioco. Nel roster, che sarà guidato da Francesco Zongoli, ci sono due atlete che fecero parte proprio di quella super squadra: Simona Abbate e Giulia Rambaldi. Una formazione altamente competitiva che può annoverare stelle internazionali come la spagnola Blanca Gil Sorli e l’ungherese Merci Stieber. Nelle scorse settimane al gruppo si è aggiunto anche Giulia Carotenuto, in passato colonna della Css Verona.

“La nostra è una formazione che potrebbe tranquillamente giocare in serie A1, probabilmente non lotteremmo per lo Scudetto ma per accedere ai playoff sì – le parole di Zongoli -. Giocheremo per vincere gli Europei, non ci sono dubbi. Ringrazio la società, il nostro main sponsor, Senec, il nostro partner Comer, che hanno condiviso l’alto valore sociale e sportivo di questa opportunità”.

La rosa

1 Federica Ignaccolo – Portiere, Italia

2 Giulia Rambaldi – Italia

3 Simona Abbate – Italia

4 Gloria Giachi – Italia

5 Merci Stieber – Ungheria

6 Alessandra Battaglia – Italia

7 Blanca Gil Sorli – Spagna

8 Nicole Sarnowski – Germania

9 Marina Zablith – Brasile/Spagna

10 Eugenie Pirat – Francia

11 Eliana Acampora – Capitano, Italia

12 Gaia Apilongo – Italia

13 Lisa Riccardi – Portiere, Italia

14 Roberta Anastasio – Italia

15 Giulia Carotenuto – Italia

Allenatore: Francesco Zongoli