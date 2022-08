Chiavari: il sindaco incontra il nuovo presidente della Lega Navale - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari

Il sindaco Federico Messuti ha incontrato il nuovo presidente della Lega Navale di Chiavari-Lavagna, Monica Corte, già consigliere alla cultura e comunicazione, accompagnata dal vicepresidente Ferdinando “Ditto” Galletti.

“Una realtà importante e radicata sul nostro territorio per il suo impegno in campo sportivo, ambientale e culturale – afferma Messuti – Un centro di aggregazione che svolge attività sociali, con progetti per le persone con disabilità e per bambini. Diverse le sfide in programma per il futuro, da un nuovo calendario di eventi legati alla cultura del mare e alla tutela dell’ambiente alla partecipazione a manifestazioni sportive di rilievo nazionale”.