Calvari: Expo Fontanabuona, il programma fino a domenica - LevanteNews

Da Expo Fontanabuona

Ecco il programma di Expo Fontanabuoba con sede a Calvari

Oggi (venerdì 26 agosto), tra le iniziative in programma, c’è grande attesa per il Concorso Gastronomico “Piatto d’autore in Fontanabuona”- I Protagonisti della Cucina fontanina a confronto per eleggere il piatto simbolo della Val Fontanabuona” . La gara prende il via alle ore 16.00: si tratta di una vera e propria sfida tra le attività di ristorazione della Val Fontanabuona che proporranno i loro piatti ad una giuria d’eccezione composta dagli enogastronomi e giornalisti Virgilio Pronzati e Mara Daniela Musante, Roberto Avanzino chef e insegnante dell’Ipseoa Marco Polo e dagli chef Alessandro Dentone e Stefano Costa (quest’ultimo in rappresentanza dell’Accademia del Turismo). I ristoratori finalisti si affronteranno durante una gara aperta al pubblico.

Sempre oggi dalle ore 15.00 Aperitivo con degustazione vini e Mercatino dei produttori a cura della Pro Loco e delle aziende agricole della Val Graveglia (Area 1)

L’aperitivo è composto da insalata di patate con giardiniera, zucchine sott’olio, cipolle in agrodolce, polpettone di patate e fagiolini, formaggio di pecora, formaggio di mucca, pane, Pan Martin, lardo, salame, composte salate, calice di vino bianco/rosso della Val Graveglia. Le aziende partecipanti: az. Rue de Zerbi di Franca Damico, az. Au Grumallu di Adriana Rossi, az Costa di Zerli di Ivana Andreveno, Antica bottega di Angela di Diletta Bonino, az Terre di Garibaldi di Pierino Garibaldi, I formaggi di Celso di Celso Bonino, az I Due Somari di Enrico Rossi, Circolo enogastronomico Ca’di prei di Fabio Rizzo. Il piatto sarà servito dalla Proloco Val Graveglia

Per bambini piccoli e grandi alle 16.00 Mieli, in che senso? Laboratorio sensoriale con assaggio dei mieli del territorio a cura di R. Pareschi apicoltrice e assaggiatrice di miele iscritta all’albo nazionale (Area 1)

Alle 18.00 Corso di assaggio dell’Olio a cura degli Olivicoltori Sestresi (Area 1)

In merito agli spettacoli, stasera alle 21.00 in area 1 si esibiscono Gioacchino Costa e Marco Cravero.

Specialità gastronomica della serata: Battolli al pesto, a cura della Pro Loco di Uscio

Domani, sabato 27 agosto ore 16.00 si terrà invece il Convegno “Il futuro della Fontanabuona: le prospettive di sviluppo sul territorio”. Con questo convegno si intende stimolare

Introduce Alessandra Ferrara – Presidente Agenzia di Sviluppo GAL Genovese

Interventi:

“La nuova Rete museale della Val Fontanabuona per la promozione turistica dell’entroterra” a cura di Comune di Moconesi e Uniontour

“La scuola come veicolo di valorizzazione agricola ed enogastronomica del territorio” a cura di Alessandro Clavarino già dirigente scolastico IPSEOA Marco Polo e Annamaria Coniglio docente IIS Marsano

“Oie la filiera degli olivicoltori associati” introduzione del Presidente APOL Massimo Solari e breve relazione a cura del Direttore di progetto Gianni Bottino

Intervento a cura di Paolo Corsiglia Consigliere Camera di Commercio di Genova

“La valorizzazione e la promozione del nostro comprensorio” a cura di Barbara Banchero segretario CNA Genova

“Un nuovo modello di sviluppo per la Fontanabuona” a cura di Giancarlo Durante Presidente Confindustria Tigullio

Laboratori per bambini e famiglie

sabato 27 ore 17.00 Alla scoperta della pratica della trazione animale in agricoltura: attività ludica per bambini e adulti e laboratorio di ‘bancalatura sinergica’ a cura dell’Az. agricola agrituristica Daniela Porta di Neirone Loc. Ognio (Area 1)

domenica 28 ore 17.30 L’Omino dei desideri” (EMME Ed.) ritorna a incontrare i bambini! Lettura e laboratorio artistico con l’autrice Giulia Cocchella (Area 1)

Fontanabuona e oltre

domenica 28 ore 18.00 Laboratorio di cucina “L’Antico forno a legna Da Carlo di Montebruno presenta Canestrelli, panettoni e canditi: Tecniche e segreti della lavorazione. A tutti i presenti verranno dati i canestrelli da cuocere a casa (Area 1)