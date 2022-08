Calcio/ Sammargheritese, vittoria in amichevole contro la Cogornese - LevanteNews

Dall’ACD Sammargheritese 1903

Cogornese – Sammargheritese 1-4

Stadio Comunale – Cogorno

Si è svolta ieri sul terreno di gioco del “Comunale” di Cogorno, la seconda uscita amichevole dei nostri Arancioni contro la formazione locale della Cogornese. Buon test per i ragazzi di Mister Giacobbe contro un ottimo avversario attrezzato per affrontare, di sicuro, un campionato di Prima Categoria tra le protagoniste. Primo tempo più o meno equilibrato terminato 1-1, con rete orange di “Dodo” Battaglia sugli sviluppi di un calcio d’angolo e pareggio rossoblu su autorete in mischia in area.

Nel secondo tempo, l’immediata rete di Fontana, autore anche del quarto gol, e la rete di Gnocchi, tutte di pregevole fattura, mettono il sigillo al definitivo 1-4.