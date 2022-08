Bus turistico scoperto sulla linea 'Santa'-Sestri - LevanteNews

Dall’ufficio stampa di Amt

La linea 999 Summer Nights, che dall’8 luglio collega Sestri Levante a Santa Margherita Ligure-Covo Nord Est, in questi giorni, in via sperimentale, effettua servizio anche con un nuovo bus turistico scoperto.

Il mezzo, preso in affitto in funzione della sperimentazione, effettua le partenze delle 18.30 e delle 22.30 da Sestri Levante e delle 20.45 e 1.15 da Santa Margherita-Covo Nord Est.

La sperimentazione, che si innesta sul successo crescente della linea serale 999 Summer Nights, è frutto del costante dialogo con il territorio e le amministrazioni coinvolte.

Come tutte le sperimentazioni di AMT, anche questa iniziativa sarà oggetto di valutazione da parte dell’azienda, soprattutto in termini di gradimento della clientela, per i possibili risvolti futuri.