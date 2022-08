Zignago: "Festa della Cultura contadina un grande successo, grazie a tutti" - LevanteNews

Dal comune di Zignago

La Festa della Cultura Contadina si è conclusa da alcuni giorni ma l’adrenalina che ci ha dato non si è ancora placata.

È stata un’edizione straordinaria, non avremmo mai pensato ad una ripartenza così in grande e invece abbiamo avuto presenze record.

È stato veramente bello vedere intere famiglie del nostro paese impegnate per la buona riuscita della manifestazione e l’entusiasmo di tanti ragazzi che hanno lavorato insieme divertendosi.

I giovani sono il nostro futuro, la speranza di mantenere vive le nostre tradizioni e li voglio ringraziare di cuore dicendo loro di non perdere mai l’unione e lo spirito gioioso con cui hanno sostenuto tutti noi.

Un grazie speciale va a chi ha preparato migliaia di piatti, a chi ha perso le notti per cuocere prelibatezze, a tutti gli sponsor che ci hanno aiutati e in particolare

a Regione Liguria, Camera di Commercio Riviere di Liguria e Brugnato 5 Terre Outlet Village, che hanno creduto nella nostra manifestazione.

Grazie agli allevatori, che nonostante le difficoltà burocratiche, hanno portato in esposizione i loro animali.Grazie alle associazioni di categoria Terra viva di Liguria,Cia e Coldiretti Donna Impresa che ha colorato le due giornate con laboratori per i bimbi.

Grazie alla Croce Verde che ha presidiato la festa, all’arma dei Carabinieri e al personale Comunale che è stato di fondamentale importanza nell’organizzazione insieme alla Proloco.

E infine grazie ai visitatori, siete stati il successo della nostra festa.

A tutti, appuntamento al prossimo anno!

Il vostro Sindaco

Simone Sivori