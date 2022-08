Trasporti: Levante, l'Università studia le vie del mare - LevanteNews

Il 25 settembre si va alle urne per eleggere, finalmente, il nuovo parlamento. Abbiamo sentito parlare di alleanze, rispolverare i vecchi temi cari alla destra o alla sinistra. I candidati votati per rappresentare i problemi del territorio in parlamento cosa intendono proporre, ad esempio per la Città metropolitana di Genova? Chiederanno una rivisitazione della normativa che riequilibri i rapporti tra Genova e i Comuni satellite? Affronteranno i temi portanti quali Viabilità, Trasporti, Scuola, Sanità? Cercheranno di modificare statuti e rapporti con il Gal o l’Anci? Ci spiegheranno, nei pochi giorni che ci separano dal 25 settembre, se e quali problemi intendono discutere per migliorare i rapporti tra istituzioni e Comuni?

Ne parliamo con Claudio Garbarino, “assessore” ai Trasporti della Città metropolitana, attento osservatore degli equilibri tra le esigenze e le richieste dei cittadini e le risposte degli Enti locali.

Partiamo dal tema dei Trasporti di cui lei si occupa. Il caro benzina spinge ad usare i mezzi pubblici. Mezzi di trasporti, orari, coincidenze con i treni sono adeguati? “È stato fatto molto, in questi cinque anni in relazione ai trasporti in Città Metropolitana, ma la vera svolta sarà il biglietto elettronico integrato, con un costo che non sia la somma dei biglietti Urbano ed extraurbano. È l’unico modo per incentivare il trasporto pubblico e dare una mano all’ambiente”.

Si può istituire anche a Genova l’agenzia dei Trasporti? “Non solo si può, ma rappresenta una priorità. Con un’Agenzia Regionale del Trasporto Pubblico, potremmo avere un risparmio annuale dei costi di gestione tra i 20 e i 22 milioni di euro. Se poi dovessimo pensare a un’Agenzia provinciale il risparmio sarebbe comunque elevato e prezioso allo stesso modo: tra i 10 e i 12 milioni. In Città Metropolitana abbiamo il progetto già pronto”.

Tenendo presente la situazione viaria, crede nelle piste ciclabili urbane sicure? “Come piano strategico ci siamo occupati sia della Dorsale Tirrenica che del Biciplan. Con un tavolo unico, che ha coinvolto la Città Metropolitana, i Comuni interessati dai singoli progetti, enti e associazioni. Abbiamo già ottenuto grandi risultati, come il progetto pista ciclabile Chiavari-Lavagna, la ciclabile Valle Scrivia e quella della Val Petronio”.

Cosa potrebbero chiedere i parlamentari liguri per incrementare ove possibile il trasporto via mare? “Il Mit ha già finanziato alla Città Metropolitana lo studio di fattibilità sul progetto ViaAmare per dare un un’alternativa al traffico autostradale visto i numerosi cantieri che nei prossimi anni si apriranno sulle nostre arterie strade e autostrade. In questo piano abbiamo coinvolto Università e due società leader mondiali nel settore. Nella prossima legislatura sarò instancabile nel chiedere ai parlamentari Liguri di adoperarsi per finanziare l’opera”.

Genova è matrigna nei confronti degli altri Comuni? “Rischia di essere una delle conseguenze della legge di riforma Delrio (governo di sinistra) che ha cercato di cancellare le Provincie, non riuscendoci per via della carta costituzionale. Creando una Città Metropolitana svuotata di competenze. Questa mancanza di poteri ha indubbiamente creato le condizioni per una gestione Genovacentrica di tutte le competenze; per questo possiamo dire spesso che Genova è Matrigna. Sta a noi consiglieri creare le condizioni perché questi rischi di centralismo siano sconfitti, anche se il nostro e puro volontariato”.

I parlamentari liguri quali modifiche potranno proporre alla normativa in modo che la Città metropolitana sia più democratica e non imponga, vedi rifiuti, presunte decisioni a vantaggio del capoluogo? “Citta Metropolitana per funzionare dovrebbe avere 5 assessorati a tempo pieno nelle seguenti deleghe: bilancio, viabilità, scuole, trasporti e sviluppo economico. Ma il governo decaduto non è riuscito a fare la legge elettorale, figuriamoci la legge per dare dignità ai cittadini che vivono fuori dal capoluogo”.

Che ne pensa del ruolo dell’Anci? “Purtroppo i danni della sinistra e le cose non fatte sono innumerevoli, salvo poi a ogni elezione presentarsi agli Italiani come verginelle innocenti, e far finta di nulla. Uno di questi danni e aver creato degli Enti fine a sé stessi, veri e propri poltronifici per trombati della politica. E tutto questo facendo dei doppioni e moltiplicando le spese a danno come sempre dei contribuenti. Purtroppo dobbiamo sempre tenere alta l’attenzione per evitare che anche il centro destra cada negli stessi errori”.

Che ne pensa della situazione dei Gal e delle loro finanze? “Il Gruppo di azione locale è un altro ente che non serve se non ai paracadutati del momento. Con questi enti alla fine quello che manca è il ruolo di servizio a favore dei cittadini”.

Caccia. Come risolverebbe il problema cinghiali? “Il problema dei cinghiali è sotto gli occhi di tutti, abbiamo scioccato i commissari Europei. Oggi una direttiva europea ci dà la possibilità di abbatterli ma a tanti mesi di distanza dall’inizio del contagio della peste suina, siamo ancora qui a filmare i cinghiali che si abbeverano in piazza De Ferrari o fanno il bagno a Portofino. In consiglio metropolitana ho proposto di riacquisire le competenze come polizia metropolitana e istituire con delle squadre di cacciatori professionisti la cattura o l’abbattimento e sanzionare severamente chi da cibo a questi animali. Questo è per la sicurezza e per le malattie”.

Insomma, lei cosa chiederebbe ai futuri parlamentari della città metropolitana? “Vorrei che i candidati che manderemo a Roma, siano consapevoli del loro ruolo di rappresentanza delle istanze dei cittadini. La politica è servizio, non occupazione di poltrone”.