Rapallo: venerdì e sabato gazebo Pd in piazza Cavour - LevanteNews

Da Segretario Gianluca Cecconi e direttivo PD Rapallo

“In queste elezioni, così come nella vita, noi crediamo che nessun destino sia già scritto. Lavoreremo per dire a ognuno: non conta chi sei o chi sei stato, ma chi vuoi diventare”

Ripartiamo dalle parole del nostro segretario Nazionale Enrico Letta, chi fa parte della nostra comunità nella nostra città sa cosa voglia dire lavorare con passione e occhi di tigre nonostante una situazione politica avversa.

Oggi più che mai è tempo di dare tutto il nostro contributo possibile per far sì che in queste elezioni anche una zona come Rapallo possa essere contendibile contro una destra sempre più oscurantista e illiberale. Perciò è un onore comunicarvi che Venerdì 26 dalle 17 alle 19 e Sabato 27 dalle 10 alle 12 lato P.zza Cavour saremo presenti con il nostro gazebo.

Invitiamo i nostri iscritti, simpatizzanti e tutti i cittadini a passare.

Estendiamo inoltre il nostro invito a candidate e candidati e alla Federazione del Partito Democratico per aiutarci a far conoscere alla cittadinanza idee e programmi.

Ringraziandovi anticipatamente, il Circolo PD di Rapallo vi manda un abbraccio fraterno.