Rapallo: lutto tra i carabinieri, è mancato Giovanni Palazzolo - LevanteNews

Lutto a Rapallo nell’Arma dei Carabinieri, è mancato Giovanni Palazzolo, vice presidente della Associazione nazionale Carabinieri, sezione di Rapallo. Aveva prestato servizio a Rapallo e molti lo ricordano, stimato per la sua personalità e umanità. Andato in congedo aveva continuato a portare con fierezza le mostrine quale membro dell’Associazione nazionale Carabinieri in cui era attivo e pronto a collaborare ad ogni iniziativa. Tra le varie manifestazioni di cordoglio, anche quelle del sindaco Carlo Bagnasco.