Portofino: i documenti del morto erano nello zaino - LevanteNews

I documenti dell’uomo trovato morto a Portofino, un 60enne, erano nello zaino e bastava renderlo noto subito per evitare dubbi e supposizioni. Si tratta di un clochard che viveva normalmente tra Rapallo e in particolare a Santa Margherita Ligure; evidentemente aveva trovato un fresco rifugio sotto la copertura del torrente Fondaco; tra l’altro una trappola in caso di una bomba d’acqua. Quindi non era né un turista né un uomo di colore come ipotizzato in prima battuta. Per trovare quel rifugio occorre conoscere la zona, strano che nessuno tra chi abita al Fondaco non ne avesse notato la presenza. L’uomo è morto per un probabile malore; sarò l’autopsia ad accertarlo.