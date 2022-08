Levanto Music Festival Amfiteatrof: musica elettronica (26, 27 agosto) - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Festival

Da domani al Levanto Music Festival Amfiteatrof (http://levantomusicfestival.it) due giornate interamente dedicate alla musica elettronica e alla scoperta dell’Acusmonium Audior: un’orchestra di altoparlanti.

Venerdì 26 e sabato 27 agosto all’Auditorium Ospitalia del Mare il Festival propone infatti una vera e propria full immersion nella musica elettronica con un laboratorio – ideato per gli studenti della Scuola di Musica Elettronica del Conservatorio Niccolò Paganini di Genova – incontri e concerti, che vedranno protagonista l’Acusmonium Audior di Eraldo Bocca e Dante Tanzi.

L’Acusmonium è un sistema di proiezione del suono nello spazio, disegnato per la prima volta a Parigi nel 1974 dal compositore François Bayle. Si tratta di un’orchestra di altoparlanti destinata all’interpretazione in concerto di musiche elettroacustiche con lo scopo di spazializzare il suono. I suoni vengono diffusi tramite altoparlanti di diverso colore timbrico, calibro e potenza, disposti in modo da organizzare lo spazio acustico secondo le caratteristiche della sala, per offrire un ascolto di tipo immersivo.

Domani, venerdì 26 agosto, alle 21.30, Dante Tanzi eseguirà in concerto alcune composizioni all’acusmonium Audior su progetto elettroacustico di Eraldo Bocca, mentre nella serata di sabato 27 agosto alle 21.30 gli studenti della Scuola di Musica Elettronica del Conservatorio Niccolò Paganini di Genova si esibiranno all’acusmonium con un programma curato da Eric Maestri e Sylviane Sapir, coordinatori della Scuola di Musica Elettronica del Conservatorio.

L’evento speciale è organizzato in collaborazione con la Scuola di Musica Elettronica del Conservatorio di Genova e in collegamento con l’Electropark Festival di Genova.

L’ingresso è libero e gratuito per tutti gli appuntamenti in programma.

Dal 2019 il Festival è organizzato dall’associazione Officine del Levante e diretto da Tiziana Canfori e Fausto Cosentino. Levanto Music Festival Amfiteatrof ha il patrocinio del Comune di Levanto e il sostegno di Regione Liguria e Camera di Commercio Riviere di Liguria. È organizzato in collaborazione con Conservatorio Niccolò Paganini, Conservatorio Giacomo Puccini, Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo, European Music Competition di Moncalieri.

Il programma musicale è disponibile online sul sito www.levantomusicfestival.it