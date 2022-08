Expo Fontanbuona: "Momento importante di ripresa" - LevanteNews

Dall’ufficio stampa della Regione Liguria

“E’ molto bello ritrovarci qui, dopo alcune stagioni in cui tutto il mondo delle manifestazioni e fiere ha subito una battuta d’arresto a causa del Covid. Oggi è un momento importante per la presenza di tanti amministratori e per la valorizzazione di un territorio che ha molte vocazioni”. Lo ha detto il presidente di Regione Liguria all’inaugurazione della 38° Expo della Val Fontanabuona a San Colombano Certenoli.

“Questa è una terra – ha sottolineato il presidente – dove l’agricoltura ha un radicamento importante e dove ci saranno ulteriori momenti difficili a causa della crisi energetica, a cui dobbiamo dare una soluzione rapida. Ma, a parte le bollette, ci sono anche notizie buone perché questo è il primo Expo che celebriamo dopo aver dato la notizia del via al tunnel della Fontanabuona che questa valle aspetta da tempo. Non era scontato, l’impegno di tutti ci porta a pensare che nei prossimi mesi il progetto verrà definito e potrà partire: questo territorio diventerà così parte integrante e complementare con il Tigullio, cioè con la costa, una delle più attrezzate d’Italia dal punto di vista turistico, della nautica da diporto e delle bellezze naturalistiche. Questo è il suo entroterra naturale e sappiamo quanto possa essere importante in una regione in cui lo spazio vale tantissimo, insieme alle sue tradizioni, come quella dell’olio”.

“Questo – ha concluso il governatore – è un buon momento di avvitamento dei bulloni tra mondi dell’impresa e delle amministrazioni locali che devono supportarle e dar loro risposte. E allora, buon Expo a tutti”.

Alle parole del presidente si sono aggiunte quelle dell’assessore regionale allo Sviluppo Economico che ha ringraziato gli organizzatori e la presidente dell’Expo. “Come assessorato – ha detto – abbiamo sempre supportato queste manifestazioni, perché rappresentano un momento di festa e di incontro tra sindaci, amministratori e imprenditori. Questa è una valle di antica imprenditorialità per questo sono contento che questo tunnel possa avviarsi ad una realizzazione”. L’assessore ha ricordato che “come Regione abbiamo avviato sia la Cassa artigiana che la Cassa del commercio, due provvedimenti finanziari che rappresentano un unicum in Italia. La cosa più bella è poter offrire al mondo dell’artigianato un insieme di prodotti finanziari che possa sostenerlo al meglio”.