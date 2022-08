Cogorno: venerdì 26 spettacolo teatrale e firme Luoghi del cuore - LevanteNews

Dal Comune di Cogorno

Il Comune di Cogorno, in collaborazione con l’Associazione Teatrale “I Kaleidofuochi”, visto il successo di pubblico ottenuto a Lavagna, propone il 26 Agosto prossimo, alle ore 21.30, nella magica cornice della Basilica dei Fieschi, lo spettacolo teatrale “E.O.N.E. Essere O Non Essere alla prova”.

Scritto e diretto da Tommaso Benvenuti lo spettacolo è nato durante la pandemia e nasce dalle riflessioni di ognuno su quanto avvento negli ultimi anni ma alleggerite dalla voglia di prendersi un po’ in giro con ironia ed autoironia.

Durante lo spettacolo si coglierà l’occasione per raccogliere le firme per inserire nella Graduatoria FAI de “I luoghi del cuore” la Basilica dei Fieschi di Cogorno.

L’ingresso è libero.

Lo spettacolo. Ci troviamo in una sala prove, aspettiamo di vedere le attrici entrare in palco, sapendo già che si tratterà di uno spettacolo metateatrale, ma, come si sa, il teatro è pieno di imprevisti e il più significativo sono proprio le relazioni e i rapporti tra colleghi e amici! Quest’opera nasce come un’indagine sul testo più conosciuto della storia del teatro ovvero: il monologo “essere o non essere” dell’Amleto. Nel nostro lavoro le parole di Shakespeare sono state usate e stravolte come campo d’indagine e di improvvisazione, portando alla luce una riflessione sulla vita di tutti giorni e, come da sempre ci piace fare, costruendo un grande gioco teatrale divertente e autoironico. Tutto ciò che accade sulla scena è frutto di improvvisazioni che poi sono state lavorate e scritte a mo’ di canovaccio, mentre i monologhi sono stati scritti dall’ingegno delle attrici stesse.

Il regista. Tommaso Benvenuti si diploma al Teatro stabile di Genova nel 2004. Lavora assieme ai registi Marco Sciaccaluga, Juri Ferrini, Albero Giusta. Ha lavorato anche per il teatro stabile delle Marche per le regie di Marinella Anaclerio, Giampiero Solari e Tommaso Paolucci. Nel 2007 vince il premio AGIS alla Biennale Teatro di Venezia. Lavora in vari spettacoli di Commedia dell’Arte e collabora con le compagnie: Pentakin, Nim e Vicolo Corto nell’allestimento di rassegne di teatro contemporaneo. Regista di spettacoli per la rassegna di Mise en Espace del teatro Stabile di Genova, attualmente cura la regia per TeatroTILT di spettacoli per le scuole.

La Compagnia teatrale. L’associazione culturale i Kaleidofuochi nasce nel 2004 e, con la conduzione di attori e registi professionisti, si diverte a giocare al gioco del teatro, incontrandosi una volta alla settimana a Lavagna per fare laboratorio. Negli ultimi anni il gruppo si è avvalso in modo continuativo del supporto di Chiara Niccoli e della regia di Tommaso Benvenuti che è anche autore degli ultimi lavori portati in scena. Si è cimentata negli anni con diversi registi, producendo spettacoli che sono stati poi presentati sul territorio durante la stagione estiva, alcuni dei più recenti sono : “L’imprevedibile accidente di uno straniero e di una piccola nazione” di Tommaso Benvenuti; “Un inenarrabile Casino” liberamente tratto da un’opera di Eugène Ionesco Adattamento e Regia Tommaso Benvenuti; “Beagle, Shyster e Beagle. Legali da Legare”, liberamente tratto dalle radiocomiche dei Fratelli Marx di Tommaso Benvenuti; “Immagini dal Pianeta” di Frederick Durrenmat (regia Tommaso Benvenuti). L’associazione ha inoltre organizzato nel 2018, in collaborazione con “Amici del Brunzin” una rassegna teatrale amatoriale estiva.