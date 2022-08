Calvari: partenza Expo, solo 40 espositori, ma tante autorità - LevanteNews

Inaugurata Expo Fontanabuona. Quaranta espositori contro i cento delle precedenti edizioni. Solo due della Fontanabuona; Queirolo e Ratto presenti fin dalla prima edizione. Mancano perfino le sedie di Chiavari e il settore ardesiaco, o le nuove attività dell’entroterra come gli allevamenti. Per rilanciare la vallata ci sono comunque i salumi piacentini. C’è chi assicura che sarà l’ultima edizione, sia per presunti debiti del Gal sia per gli spazi espositivi destinati ad ospitare servizi del polo scolastico i cui lavori inizieranno a settembre. Per altro lungo la 225, in corrispondenza di Expo, non c’è neppure una freccia o una composizione di palloncini ad indicare dove è l’area espositiva e molti sono tratti in inganno.

Se mancano gli espositori abbondano le autorità. Proviamo ad elencarle scusandoci per eventuali involontarie omissioni. Accolti dalla presidente Alessandra Ferrara e dal vicepresidente Paolo Corsiglia sono saliti a Calvari il vescovo diocesano Giampio Devasini; il presidente della Regione Giovanni Toti con l’assessore Andrea Benveduti; Il sindaco di Genova e della città metropolitana Marco Bucci; l’europarlamentare Marco Campomenosi; gli onorevoli Roberto Bagnasco e Luca Pastorino; i consiglieri regionali Giovanni Boitano, Sandro Garibaldi e Domenico Cianci; il sindaco di Chiavari Federico Messuti col presidente del Consiglio comunale Antonio Segalerba e per il Comune di Rapallo l’assessore Elisabetta Lai. E poi i sindaci delle vallate a cominciare dalla padrona di casa Carla Casella (San Colombano), Daniele Nicchia (Lumarzo); Giovanni Dondero (Moconesi), Vittorio Centanaro (Leivi), Francesco Canevello (Avegno), Stefano Sudermania (Neirone), Colorado (Castiglione Chiavarese), Giuseppino Maschio (Borzonasca), Ivano Chiappe (Davagna), Ubaldo Crino (Favale), Marco Limoncini (Cicagna), Giacomo Gnecco (Orero), Franca Garibaldi (Ne) Silvano Cuneo (vicesindaco di Carasco), Daniela Queirolo (vicesindaco di Coreglia Ligure).

Presenti anche l’ex sindaco di Santa Margherita onorevole Roberto Bottino; il presidente del Museo del mare di Santa Margherita Paolo Pendola. (m.m.)

Foto di Consuelo Pallavicini