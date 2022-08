Borzonasca: domenica 4, Napo a San Martino di Licciorno - LevanteNews

Dalla Compagnia di San Martino

Ultimi giorni per prenotare l’evento “Napo a San Martino di Licciorno” organizzato da “La Compagnia di San Martino ODV”

L’associazione ODV “La Compagnia di San Martino”, ha in programma un evento speciale per domenica 4 settembre presso le rovine dell’antica chiesa nel bosco, a Sopralacroce (Borzonasca, GE): il concerto di Napo, accompagnato dal Maestro Andrea Vulpani alla tastiera, con “aperitivo nel bosco” a base di baciocca (la torta di patate tipica di Sopralacroce) e vino biodinamico della Val Graveglia.

Napo darà voce alle “poesie in musica” del grande Fabrizio De Andrè e di altri cantautori italiani, che renderanno ancora più magica l’atmosfera di quello che sta ormai diventando una sorta di piccolo teatro nel bosco: l’associazione organizza infatti già da diversi anni eventi per valorizzare questo luogo senza tempo, e per portare l’attenzione su un bene culturale prezioso, che avrebbe bisogno di maggiore considerazione e cura.

L’evento è realizzato in collaborazione con: Agriturismo La Taverna del Nonno, B&B Shanti House, Case Vacanza Green Riviera, Osteria La Greppia, Panificio Silvie e Rifugio Malga Zanoni di Borzonasca, Panificio & Pasticceria Barbieri di Chiavari, Azienda Agricola La Ricolla di Ne.

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione tramite modulo online, entro le h 18:00 di mercoledì 31 agosto, ma attenzione: l’evento è a numero chiuso e ci sono ancora pochi posti disponibili!

Trovate tutte le informazioni e il link per prenotare sull’evento Facebook “Napo in concerto nel bosco a San Martino di Licciorno” oppure contattando il tel. 328 38 16 434 (anche con messaggio Whatsapp o Telegram).